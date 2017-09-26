Öncelikle Twitter hesabınızı neden gizleyeceğiniz konusuna açıklık getirelim. Hesabınızı gizlemenize sebep paylaştıklarınızın belirli insanlara ulaşmasını istiyor olmanız olabilir. Sadece takip ettiğiniz ve sizi takip edenler twetlerinizi görebilir.

Peki, Twitter hesabı nasıl gizlenir?

Twitter uygulamasına giriş yapın. Ardından sol üst köşedeki resminize tıklayıp yan menünün açılmasını sağlayın. Bu yan menüden “ayarlar ve gizlilik” sekmesine tıklayın.

Ardından karşınıza çıkan ekranda “gizlilik ve güvenlik” seçeneğine tıklayın.

Son olarak karşınıza gelen ekranda “tweetlerimi korumalı yap” seçeneğini göreceksiniz. onun yanındaki mavi tik aktif olmalı.

Tweetlerinizi korumalı yapmak için bu adımları uygulayabilirsiniz. Bu adımın ardındans adece takipçileriniz tweetlerinizi görebilir.