Twitter Eski Tasarıma Nasıl Dönülür?

Twitter yakın zaman önce masaüstü sürümünde yenilikler gerçekleştirdi. Twitter’ın görünümünün değişeceği uzun zamandır konuşuluyordu. Kısa süre önce de Twitter’ın masa üstü sürümü değişikliği aldı. Bir çok insan bu tasarımı hiç beğenmedi ve Twitter bu konuda çok eleştiriliyor. Siz de bu tasarımı beğenmeyenlerdenseniz aşağıdaki adımlarla içinizi bir nebze olsun rahatlatabilirsiniz.

Twitter eski tasarıma dönme

Yeni tasarımda hesabınıza giriş yapıp şu adımları takip edin.

Sol kısımdaki daha fazla kısmına tıklayın.

Ayarlar ve gizlilik deyin.

Twitter hakkında kısmını açın.

Dizin ‘e tıklayın.

Bu işlemden sonra Twitter görünümünün eski haline geldiğini göreceksiniz. Aşağıdan resimli olarak kontrol edebilirsiniz. Galeriyi mutlaka ziyaret edin.

Bu işlemin kalıcı bir işlem olmadığını belirtelim. Belki bir hatadan ibaret emin değiliz. Sayfayı kapatıp tekrar giriş yaptığınız zaman Twitter’ın yeni hali yine karşınızda. Şimdilik buna mani olacak birşey yok. Belki yeni görünüme alışmanız gerekiyor.