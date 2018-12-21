Twitter En Yeni Tweetler Özelliği

Bir çoğunun şikayet ettiği ve insanı Twitter’dan soğutan özellik opsiyonel hale geliyor. Sık sık en iyiye ulaşmak için güncellenen Twitter’a yeni bir özellik geliyor. Şimdilik test aşamasında olan özellik sayesinde artık Twitter’a girdiğiniz zaman ilk başta en iyi Twitleri görmek zorunda değilsiniz.

Twitter bu yeni güncelleme ile en iyi Twitleri başta gösteren seçeneği opsiyonel hale getiriyor. Oraya bir seçenek daha ekleniyor. En yeni tweetler isterseniz zaman akışında karşınıza yayınlanma zamanına göre sıralanacak.

Bu özellik şimdilik test aşamasında. Bütün kullanıcılara yakın zaman içinde sunulacak. Bir çok insanı rahatsız eden özellik şu sıralar böyle işliyor. Twitter’a girdiniz. Karşınıza yeni bir haber yayınlanmış olsa bile sırf popüler olduğu için dün atılmış bir Tweet çıkabiliyor. Yeni haberleri bulmak için aşağı kaydırmanız gerekiyor. İşin en kötüsü bir kronolojik sıra da yok. 5 saat önce yayınlanan haberin altında 4 dakika önce yayınlanan bir haber görünüyor. Bu şekilde karmaşık bir durum var.

Bu sorun yakın zaman sonra gelecek bir güncelleme ile giderilecek .