Tuşlu Telefonlarda Whatsapp Kullanılır Mı?

Whatsapp için yeni bir gelişme ortaya çıktı. Tuşlu telefonlarda, akılsız telefonlarda Whatsapp kullanmak mümkün olacak. Whatsapp’ın bir çok telefon ve bazı işletim sistemleri için desteğini kestiğini biliyoruz ama tuşlu telefonlara nasıl destek veriyor?

Akılsız telefonlarda Whatsapp nasıl kullanılır?

Whatsapp, tuşlu ve akılsız olan KaiOS işletim sistemi kullanılan telefonlara destek vermeye başladı. Bu işletim sistemi Hindistanda satılan JiaPhone gibi modellerde kullanılıyor. Bu markada telefonlar genelde tuşlu üretiliyor. OLdukça uyguna alınabilen bu cihazlar çok kullanılıyor.

Hindistan gibi kalabalık bir ülkede çok sayıda kullanıcısı olunca da Whatsapp’ın destek vermesi normal diye düşünülüyor.

KaiOS, Linux tabanlı bir işletim sistemi bu durumda Linux tabanlı diğer telefon işletim sistemlerine de Whatsapp desteği gelmesi mümkün. Siz de KaiOS bir telefonsa sahipsenin artık Whatsapp kullanabilirsiniz.