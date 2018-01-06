Türkiye’de İnternet Servisleri Detaylı Bilgi

Btk den açıklama geldi. Türkiyede cep telefonu hattı ve internet kullanımı ne kadar? Kimler hangi interneti kullanıyor. İşte detaylı bilgi.

Mobil internet, sabit internet ve 4.5G ile 3G hakkinda detaylı bir istatistik Btk tarafından sunuldu. Ülkemizde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında mobil internet kullanan 78 milyon kişi var. Bunların içinde 4.5 G kullananlar çoğunlukta. Bu kisimda şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bazı operatörler 4.5G simgesi olsa bile o hıza erişemiyor. Satın alma yaparken buna dikkat edin iyice araştırın.

Verilen bilgiler arasında faturalı hat kullanıcıları ön ödemeli hatta göre çoğunlukta olması var. Bu şirketlerin kampanyaları sayesinde oluyor. 12 aylık sözleşmeler ile indirim yapılıyor.

Ayrıca sabit hatlarda internet fibere yöneliyor. Fiber kullanan sayısı doger bağlantı tiplerine göre daha fazla. Bunun yanında fiber alt yapısı 311214 km ye çıkmış durumda. Bildiğiniz gibi fiber internet sizlere daha hızlı bir deneyim sunuyor.