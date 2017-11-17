Turkcell TV Nedir, Nasıl Kullanılır?

Turkcell TV Turkcell’in televizyon hizmetidir. Turkcell’in ya ekstradan ücret aldığı ya da tarifelere ek verdiği Turkcell TV hizmetinin ortalama aylık fiyatı 10 TL’dir. Bu uygulama aracılığı ile geniş bir film – dizi arşivine erişirsiniz. Bunları istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ayrıca bu uygulama ile canlı TV izleme şansınız da bulunmaktadır.

Peki, Turkcell TV nasıl kullanılır?

Turkcell TV kullanmak için öncelikle onu aylık ücretini ödeyerek satın almalısınız. Tabi onu kullanmak için ekstra internet paketiniz ya da Wİ-Fİ ağınız olmalı. Normal hayatta kullandığımız televizyonlar gibi değil. Uygu aracılığıyla değil, internet aracılıpyla hizmet veriyor. Eğer ekstra ücret vererek satın almak istemiyorsanız o zaman Turkcell TV’nin içinde yer alan bir paket seçmelisiniz. Şu aralar ilgi gören bazı paketlerin içinde Turkcell TV hizmeti bulunmakta. GNÇ paketlerinin içerisine yerleştirilen Turkcell TV’yi pakete sahip olan herkes aylık paketi yenilendiği sürece kullanabiliyor. Turkcell TV paketlerle birlikte faturalı hatlara sunulmakta. Eğer hazır kart paketlerine tabi iseniz o zaman Turkcell TV uygulamasını kullanamazsınız. En azından şu an için Turkcell’in öyle bir paketi yok. Örnek olarak GNÇ Full 6 – 8 – 10 – 14 GB paketlerinden birine faturalı olarak geçerseniz Turkcell TV’yi kullanabilirsiniz. Ayrıca GNC paketleriyle Turkcell TV’yi satın aldıysanız internetinizden yemeden Turkcell Tv’yi kullanırsınız.

Turkcell’in bu gibi avantajlarından haberdar olmak için turkcell.com.tr adresini takip edebilirsiniz.