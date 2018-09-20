Türk Malı Ürünleri Nasıl Tespit Edersiniz?

Bildiğiniz gibi son zamanlarda yaşanan ticaret savaşlarından ötürü ülkemizde oldukça fazla zarar gördü. Bu nedenle haberlerde sıklıkla yerli malı kullanımıyla ilgili uyarılar da görebiliyorsunuz. Peki bu yerli malını nasıl tespit edeceksiniz? Hangi ürün yerli malı hangi ürün değil? İşte cevabı.

Yerli malı kullanmak istiyorsunuz ama ürünü belirlemekte zorlanıyor musunuz? Aldığınız ürünün yerli malı olduğunu düşünüyorsunuz ama olmayabilir. Peki nasıl emin olacaksınız?

Desnet Barkod uygulaması iOS ve Android markette kısa zaman içinde popüler olmuş bir uygulama. Uygulama markette barkod okuttuğunuz zaman sizlere ürünün hangi ülkede üretildiğini gösteriyor. Bu sayede ürünün yerli olup olmadığını görebiliyorsunuz.

https://itunes.apple.com/tr/app/desnet-barkod/id1435600409?l=tr&mt=8%20

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.teknoza.desnetbarkod%20

Ayrıca ülkemizde yeni bir karar devreye girme aşamasında. Bu kararla birlikte artık bütün etiketlerde ürünün yerli malı olduğu belli olacak. Ayrıca fiyatı kesinlikle yazacak bununla birlikte bu fiyatın ne zaman uygulamaya sokulduğu belli olacak. Buna binaen Desnet Barkod uygulası da oldukça işinize yarayacak. Ayrıca uygulama yakın zaman içinde helal haram ayrımı da yapacak. Bunun yanında ürünlerin içeriğinde zararlı madde varsa sizlere bunu da belirtecek.