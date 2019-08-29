Tüm Yönleri ile Paykasa Kart İncelemesi

İnternet ortamında yapılan online alışverişlerin ve ücretli hizmet veren sitelerin zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte buna paralel olarak birçok farklı online ödeme yöntemleri de geliştirilmektedir. Online alışverişlerdeki yoğun artış teknolojik anlamda birçok teknik problemi de kendisiyle beraber getirdi. Bu problemlerden en önemlisi tüketicilerin yaptıkları online alışverişlerdeki ödeme metotlarında kullanılan kişisel verilerinin ve önemli bilgilerin çalınması oldu. Her ne kadar bu problemlere karşı gereken önlemler alınsa da birçok tüketici, bu yöntemleri tercih etmeyerek online olarak alışveriş yapmaktan vazgeçer bir hale geldi. Bu tüketici kaybının önüne geçmek için birçok alışveriş firması ödeme yöntemi olarak ön ödemeli ve sanal kartları kabul etmeye başladı. Son zamanlarda tüketiciler tarafından çoğunlukla tercih edilen ön ödemeli bir kart yöntemi olan Paykasa kart da bu yöntemlerden biridir.

Paykasa kart, günümüzde birçok alışveriş sitesi tarafından hızlı, güvenli ve konforlu bir ödeme yöntemi olarak tüketicilere sunulmaktadır. Bu karta tüketicilerin belirlediği kadar limit verilmektedir ve bu yöntemle alışverişler tamamen sorunsuz bir şekilde gerçekleşmektedir.

Paykasa Nedir?

Son zamanlarda sıkça tercih edilen, en hızlı ve güvenli ödeme metotlarından biri olan Paykasa, kredi kartı kullanmayan ya da önemli kişisel verilerini paylaşmak istemeyen kişilerin tercih ettiği bir ön ödemeli sanal karttır. Paykasa, 16 haneli sayılardan oluşan ve 2 yıllık kullanım ömrü olan tek sefer kullanılabilen bir karttır. Bu kartın, tek sefer kullanılması, daha sonraki aşamada özelliğini kaybetmesi, tüketici güvenliğini en üst seviyeye çıkartırken aynı zamanda sanal bir ödeme metodu olduğu için de kaybolma ya da çalınma durumunda herhangi bir sorun oluşturmaz. Tüm bunlarla beraber Paykasa’nın komisyonsuz bir ödeme seçeneği ile birlikte sunulması çok önemli avantajlarından biridir.

Paykasa’nın Size Sunduğu Özellikler

Güven aşamasında şüpheye düşmenizi tamamen engelleyen bir sistem ile harmanlanan Paykasa, kolay bir şekilde alışveriş yapma avantajlarıyla dolu bir kart türüdür. Herhangi bir ürün, uygulama ve online oyun alışverişleri ile diğer alanlarda geçerli olan bu kartın en büyük avantajlarından biri de ödeme esnasında kredi kartı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Sadece bu durum bile bu kartın kullanımı için büyük bir neden olabilir.

Bununla birlikte kişisel bilgilerinizin karşı tarafa aktarılması gibi problemlerden de kurtularak hem güvenilir hem de kolay bir şekilde alışveriş yapma ayrıcalıklarına sahip olunur. Bu kart ile beraber çalışmada verim, yenilik ve alışverişlerde kolay metotlar için aradığınızdan çok daha fazlasına sahip olacaksınız. Bu kartın en büyük avantajlarından biri de nakit ihtiyacını temin etme sürecinde de ayrıcalık sunmasıdır. Örneğin, yurtdışından veya birinden ödeme alırken, herhangi bir şekilde sorun oluşmaması için yapmanız gereken tek aksiyon kart şifresi talep etmeniz olacaktır. Bu yöntem ile kısa zamanda ödemelerinizi de elde etmiş olursunuz.

Hızlıca Paykasa Kart Sahibi Olmanın Yolu

Paykasa karta sahip olabilmek için öncelikle doğru ve güvenilir bir siteyi bulduğunuzdan emin olmalısınız. Bu kartın, internet üzerinden satışı yapıldığı için doğru yeri bulmak hem alım ile satım süreci açısından hem de güvenlik açısından son derece önemli bir aksiyon olarak kabul edilmektedir. Bu karta sahip olmak isteyen herkes, satın alma işlemini tamamlamak için önce kartı satın alacağı websiteye kayıt olmalı ve daha sonra ise hangi kartı tercih edeceğine karar vermelidir. Güncel fiyatlar da öğrenildikten sonra satın alınacak websitenin hesap numarasına gerekli olan para yatırmalı ve ardından onay verilmelidir. Bu şekilde kullanıcılar Paykasa karta hızlı bir şekilde sahip olabilirler. Paykasa kartları 10, 20, 50, 100 euro şeklinde satılmaktadır. Fiyatlar döviz kuruna göre değişkenlik göstermektedir.

Kartınızı Kullanabileceğiniz Paykasa Geçen Siteler

Paykasa logosunun olduğu her sitede alışveriş yapılabilir. Bununla beraber bu kart, genel olarak şu sitelerde kullanılabilir;