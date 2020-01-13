Truecaller İle Bilinmeyen Numaraları Reddetme

Normalde yüksek modelli bir cep telefonuna sahipseniz bu telefonlarda kullanabileceğiniz ve bilinmeyen numaraları engelleyebileceğiniz hali hazırda özelliklere sahip ama daha detaylı işlem yapan bir uygulama arıyorsanız ya da eski bir telefonsa sahipseniz bu işlem için sizlere truecaller isimli uygulamayı öneriyoruz.

Truecaller nedir ne işe yarar?

Truecaller, filtreler sayesinde istediğinzi gibi gelen çağrıları yönetmenize imkan verir. Oluşturduğunuz filtrelere kayıtlı olmayan numaraları, bilinen sabit numaraları, istediğiniz herhangi bir numarayı ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz numara sizi aradığı zaman uygulama derhal çağrıyı engeller. Kesinlikle böyle bir çağrının geldiğinden haberiniz bile olmayacak.

Bunun yanında uygulama istenmeyen mesajları da engelleyebiliyor. Şöyle ki yine eklediğiniz numaralar size mesaj gönderiyorsa sizin haberiniz olmadan herhangi bir bildirim gelmeden mesaj engelleniyor. Filtreler sayesinde reklamlar engellenebiliyor. Bu tür çok fazla rahatsız edici içerik bulunuyor.

Bu tür uygulamaların bir çok izin istediğini de hatırlatalım. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekiyor. Numaraları engellemek için ona çok sayıda izin vermeniz gerekiyor. Uygulamayı aşağıdan indirebilirsiniz.

Bilinmeyen numaraları engelle