Toner Dolumu Nasıl Yapılmalıdır?

Toner dolumu genelde ülkemizde görülen bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yabancı ülkelerde toner dolumu sık sık görülen bir şey değildir. Tonur dolumu sistemi genel olarak tonerin içine toz dökülmesi işlemine denir. Toneri yeniden değiştirmeye ise toner yenileme işlemi denmektedir. Fiyatları değişen bu işlemde kullanılan tozlar oldukça önemlidir. Yazının silik ve kötü gözükmesini engellemek adına kaliteli tozlar ile dolum işlemi yapılmalıdır. Fakat daha iyi bir sonuç için yenileme işlemi yeterli olacaktır. Toner tozu genelde ucuz maliyetli bir maddedir. Fakat bazı firmalar her zaman birkaç kuruştan bile kaçmıştır. Bu yüzden toner dolumu yaptırdığınız merkez oldukça önemlidir. Toner dolum fiyatları ise yaptırdığınız yere ve yaptırdığınız makineye göre değişiklik göstermektedir. Toner değiştirmek için öncelikle sağlam bir firmaya başvurmanız gerekmektedir. Bu yüzden sağlam bir fiyat araştırması yapmalı ve kalitesinden emin olmak için piyasayı araştırmalısınız. Piyasada kullanılan bazı ürünler muadil toner olabilir.

Muadil Toner Nedir?

Muadil toner genel olarak ucuz fiyatlı olan ve yan sanayi ürünlere denmektedir. Birçok yerde bu ürünlere rastlayabilirsiniz. Fakat aldığınız ürünün ömrü bir o kadar kısa olacaktır. Çünkü yan sanayi ürünler genellikle kalitesiz ve daha kısa ömürlüdür. Eğer yazıcı ile çok işiniz varsa kesinlikle çok geçmeden sizleri yarı yolda bırakacaktır. Fakat yazıcıyı sıradan kullanımlar için kullanıyorsanız ve yıllık kullanım sayınız çok az ise muadil toner alabilirsiniz. Muadil tonerin görünüm açısından gerçek tonerden pekte bir farkı yoktur. Fakat satın aldığınız ürünün garanti süresi gibi özellikleri de daha kısa ömürlüdür. Bunun yanında muadil toner sizlere çok kaliteli iş teslim edemez. Orijinal tonere oranla daha silik olan yazılarda ilk başlarda pekte bir fark görmeyebilirsiniz.

Muadil toner fiyatları oldukça ekonomiktir. Normal tonere oranla fiyatının ucuz olması artık kullanıcıları muadil tonere yöneltmektedir. Muadil tonerin bu özelliği sayesinde artık birçok adreste muadil toner bulunabilmektedir. Muadil toner alırken daha önce kullanılmamış olmasına dikkat etmelisiniz. Sıfır paketinde ve jelatinli ürünler bulabilirseniz sizler için çok daha iyi olacaktır.