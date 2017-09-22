Tim Cook: iPhone X İçin Aldığınız Teknolojiye Göre Fiyat Uygun

Apple’ın başı iPhone X için fiyat konusuna yorum yaptı ve normal dedi. Bildiğiniz gibi iphone x Amerikada 999 dolar bir fiyatla satışa sunuldu. Bu fiyat bu gune kadar üretilmiş en pahalı iPhone’u belirliyor. Fiyatın ülkemizde ne olacağı da belli değil.

Tim Cook ise katıldığı bir tv programinda fiyat ile ilgili gelen bir soruya şu yanıtı verdi. “Aslına bakarsanız aldığınız Teknolojiye göre fiyatına değer. Ayrıca artık birçok insan aldıkları telefonların ücretlerini uzun dönemde ödüyor. Bir de birçok insan değişim programları sayesinde mevcut cihazlarını vererek çok daha azını ödüyor ve operatörlerin sübvansiyonları ve indirimleri de var.”

Bu soyledikleri ülkemiz için kesinlikle geçerli değil. Elbette Türkiye adına konuşmuyor. Telefonu uzun vadeli aldığınız zaman fiyatinda %40’a varan bir artış meydana geliyor. Zira operatörlerden alındığı zaman da aynı. Elbette ülkemiz için konuşuyorum.

Peki aldığımız teknoloji ne? Kişisel olarak Android daha başarılı bir işletim sistemi buluyorum. İOS için stabil deniyor Ama günlük kullanımın önüne geçemiyor. Android ise uygulama ve çeşitli yazılımlarla bilgisayar niyetine bile kullanılabiliyor. Bilgisayarda yapıp da Android de yapamayacağınız belki çok az şey var. Ama iOS İçin ücretini verseniz bile doğru vr faydalı uygulamayı bulamıyorsunuz. Hangi teknolojiden bahsediyoruz?