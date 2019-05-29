Termal Macun Nedir Ne İşe Yarar

Oldukça basit olan bir ürün olan termal macun çoğu durumda hayatınızı kurtaracak sizi sinir krizleri geçirten bilgisayarınızdan koruyacak en önemli ürün olarak karşımızda olacaktır. termal macun nedir ve ne için kullanılır kısaca sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Termal macun nedir?

İki metal arasındaki ısı geçirgenliğini arttırmak için kullanılan özel bir sıvı olup hafif katı yapısıyla dikkat çeker. Kaliteden kaliteye ısı geçirgenliği değişir ve zaman içinde de yenilenmesi gerekir.

Termal macun ne için kullanılır?

En yaygın kullanım alanı bilgisayar donanımları olup bu donanımların daha hızlı ve etkili bir şekilde soğuması için kullanılır. Bilgisayar sıcaklığıyla ilgili en yaygın fikir ne kadar soğuk o kadar iyi. Ayrıca sıcaklığın yükselmesinin donanım performansını düşürdüğü kanıtlanmış bir durum olup soğuk donanımın en üst düzey peformansta çalışabildiği de kanıtlanmıştır.

Termal macun hangi donanımlar için kullanılabilir?

Genelde bir soğutma fanı olan bilgisayar donanımları için yaygın şekilde kullanılır. İşlemci ve ekran kartı bunların en önemlisidir.

Termal macun nasıl sürülür?

Ana kartın üzerine işlemci takılır işlemcinin üzerine ise soğutucu fan sabitlenir. Fanın işlemciyle temas eden kısmında aralarında boşluk olan soğutucu bir metal bulunur. Fan bu metali soğuk tutmaya çalışırken bu metal de işlemciye değdiği için işlemci doğur. İşlemci bu metali ısıtır fan metali soğutur. Mantık budur.

Termal macın da işlemciyle bu metal arasına sürülür. Amaç ikisi arasındaki ısı geçişini kolaylaştırmaktır. Herhangi bir temas kaybı olmasını önlemekle birlikte ısının transferini hızlandırır.

İşlemcinin sıcaklığı metale daha çabuk geçer ve fanda metali soğuttuğunda işlemci daha hızlı soğuyabilir.

İkisini birbirinden ayırın. İşlemciyi ana kart üzerinden çıkarın.

İşlemcinin üzerine macunu az miktarda sürün ve sert bir kart yardımıyla etrafa yayın. Çok fazla kalın olmasına izin vermeyin. twitter ne işe yarar,

İnce bir tabakanın bütün işlemci arka yüzeyini kaplamasını sağlayın.

Tabaka o kadar ince olsun ki şeffaf gibi görünsün.

Yanlız hiç bir yer macunsuz kalmasın.

Daha sonra işlemciyi ana karta soğutucuyu da işlemcinin üstüne takın.

Aynı işlemi uygunsa ekran kartı içinde yapabilirsiniz.