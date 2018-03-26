TemplateMonster Web TasarÄ±m GeliÅŸmesindedir

15 yÄ±l Ã¶ncesine dÃ¶nÃ¼n. O zamanlardaki web tasarÄ±mÄ± nasÄ±l gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu? GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde web endÃ¼strisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kesinlikle biraz beceriksiz ve kaba gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. O zamanlarda bugÃ¼n gibi mobil cihazlarÄ± yoktu. Ä°nternet Explorer ve Netscape bildiÄŸimiz browserlerin dÄ±ÅŸÄ±nda geniÅŸ bir tarayÄ±cÄ± seÃ§eneÄŸi de yoktur. Google yazÄ± tipleri mevcut olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¼nÃ¼mÃ¼z kuÅŸaÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k resimleri ve garip yazÄ± tipleri iÃ§eren linkleri ve metinlerle dolu web sitelerini hatÄ±rlamazlar. Web sayfalarÄ± animasyonlu Gifler, kaydÄ±rma iÅŸaretleri ve ses klipleri kullanarak Flash ve CSS ile tasarlandÄ±. Web geliÅŸimi kavramÄ± o zamanlarda yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶yle 5 kiÅŸilik ekip olarak kÃ¼Ã§Ã¼k bir ofiste tasarÄ±mlarÄ± hazÄ±rlamaya karar verdik ve inanÄ±lmaz bir hÄ±zla geliÅŸen ÅŸirketlerinden nasÄ±l Ã¶ne Ã§Ä±kabileceÄŸimiz konusunda hiÃ§ fikrimiz yoktur. Benzersiz, mÃ¼kemmel ve kullanÄ±cÄ± dostu temalar ve ÅŸablonlarÄ± sunan bir web platformuna sahip TemplateMonster’Ä±n Â hikayesi bÃ¶yle baÅŸladÄ±. Åžimdi, dÃ¼nyanÄ±n pazarÄ±nda en iyi web tasarÄ±m ÅŸirketleri arasÄ±nda ikincisi olmak ve Alexa‘ya gÃ¶re en Ã§ok ziyaret edilen web sitesi sÄ±ralamasÄ±nda birinci sÄ±rada yer alarak, global web pazarÄ±nda Ã¶zel niÅŸlerimizi bulduÄŸumuz iÃ§in son derece ÅŸanslÄ±yÄ±z.

TemplateMonster, teknik geliÅŸmeleri sÃ¼rekli takip etmesiyle ve kendi yetenekleri ve uygulamalarÄ± geliÅŸtirmesiyle bÃ¼yÃ¼meye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Web pazarÄ±nda kendini geliÅŸtirmeye devam etmekteyiz.

Peki, bunu nasÄ±l yaptÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek ve piyasaya sÃ¼rÃ¼lmesinden 15 yÄ±l sonra bile web pazarÄ±nda nasÄ±l hala faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi anlamak iÃ§in makaleyi okumaya devam edin.

TemplateMonster: HTML’den HazÄ±r Åžablonlara kadar

Ã–ncelikle, Ã¶zel web siteleri tasarlanmasÄ± ile ilgiliydi. BunlarÄ± oluÅŸturmak iÃ§in o zamanlarda herkes yaptÄ±ÄŸÄ± gibi HTML ve CSS kodunu kullanÄ±yorduk. Flash Ã¶zelliÄŸi kullanmasÄ±yla geliÅŸtiren temalarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±rsak tasarÄ±mlarÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, daha hÄ±zlÄ± yÃ¼kleniyor ve daha iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ve ekibimiz Ã§ok yetenekli olduÄŸu iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z web siteleri fazla istenmektedir. Bu nedenle ekibimiz GAO ve daha fazla sayÄ±da mÃ¼ÅŸteri kazandÄ±. HTML genel kabul gÃ¶ren bir uygulama olsa bile, web siteleri iÃ§in benzersiz bir yapÄ± yoktu. Bir web sayfasÄ±nÄ±n estetik bir bileÅŸenini etkiledi. KÄ±saca, web siteleri temiz bir kaÄŸÄ±t yapraÄŸÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve navigasyonu Ã§ok karmaÅŸÄ±klaÅŸtÄ±ran farklÄ± kompozisyon ve stili iÃ§eriyordu. Parlak renkli animasyon ve farklÄ± yazÄ± tiplerin bolluÄŸu ile dolu bu web siteleri kullanÄ±cÄ± dostu ve gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ web sayfasÄ± gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemek imkansÄ±zdÄ±r. Â Fazla sÃ¶ze gerek yok, web sitemiz biraz basit gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. ÅžansÄ±nÄ±za, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bir web estetiÄŸi deÄŸiÅŸti. Minimalizm, dÃ¼z grafikler, bÃ¼yÃ¼k resimler, Ä±lÄ±mlÄ± renk paleti ve tek sayfa tasarÄ±mÄ±, bir web sitenin sÃ¼reci daha ucuz, daha hÄ±zlÄ± ve kaliteli yaptÄ±. En son trendleri takip etmesine raÄŸmen toplumun yÃ¼ksek tabakasÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶zlerimizden gerÃ§ekten Ã¶nemli bir ÅŸey kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hislerimiz vardÄ±. O zamanlarda, hÄ±zla geliÅŸen kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli ÅŸirketleri dikkate almÄ±yorduk. Genel olarak, araÅŸtÄ±rma, tasarÄ±m, Ã¶n uÃ§ ve arka uÃ§, kalite gÃ¼vencesi â€“ hepsi bunlar yeterince pahalÄ± olduÄŸu iÃ§in kendi web sitelerine sahip olmakla ilgilenmiyorlardÄ±. Buna ek olarak, Ã§oÄŸu zaman, reklam ve mÃ¼ÅŸteri sadakati iÃ§in getirdiÄŸi faydalarÄ± fark edemiyorlardÄ±.

Bunu aklÄ±mÄ±zda tutarak ve kendi kÄ±smen yapÄ±lmÄ±ÅŸ dÃ¼zenlerini kullanarak ekip tasarÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zdan biri web sitelerini oluÅŸturma hÄ±zÄ± fark ettiÄŸimizde, iÃ§erik gerektiren hazÄ±r web sitesi ÅŸablonlarÄ± oluÅŸturmaya karar verdik. MÃ¼ÅŸterilerimizin ihtiyaÃ§ ve taleplerine uygun, kullanÄ±mÄ± kolay, mÃ¼kemmel hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ÅŸablonlar altÄ±n bir kaynak oldu. Ä°lk iki hafta boyunca, 70 000.000 dolardan fazla kazandÄ±k. TemplateMonster’Ä±n yeni ofisleri tÃ¼m dÃ¼nyaya aÃ§Ä±ldÄ±. Web sitemiz Polonca, FransÄ±zca, Ä°talyanca, Almanca, Ukraynaca ve RusÃ§a VersiyonlarÄ±na sahip oldu. 2016 yÄ±lÄ±nda Ã‡inde iÅŸimizi kurarak Ã‡in pazarÄ±nÄ± ele geÃ§irdik.

GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi, TemplateMonster’Ä±n baÅŸarÄ± sÄ±rlarÄ± yoktu â€“ sadece teknolojik geliÅŸimi takip etmeye ve biraz ileride dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in her ÅŸey oldukÃ§a Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirdi. Her yÄ±l web tasarÄ±mÄ±z daha basit, daha temiz ve daha sezgisel hale geliyordu. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n standartlarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla sadece bu kavramlarÄ± takip etmekle kalmadÄ±k aynÄ± zamanda bunlarÄ± aÅŸmak iÃ§in hazÄ±r, makul fiyatlÄ±, Ã¶zel bir bilgiye ihtiyaÃ§ duyulmayan Ã¶zel temalarÄ± sunduk.

TemplateMonster temalarÄ± ve ÅŸablonlarÄ±, herhangi bir ÅŸirketin boyutuna gÃ¶re ayarlanabildiÄŸi ve web sayfasÄ± ayarlara, Ã¶zelliklere, iÅŸlevlere ve ekranlara uygun olarak deÄŸiÅŸtirebildiÄŸi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸletme iÃ§in evrensel bir Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r. Potansiyel mÃ¼ÅŸterilerimizin talepleri Ã¼zerine yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarara dayanarak artÄ±k herhangi bir iÅŸ dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã¶zel bir ÅŸablon hazÄ±rlayabiliriz. Ã–rneÄŸin, Ã§ok fonksiyonlu restoran temalarÄ±mÄ±z rezervasyon masasÄ± seÃ§eneÄŸi sahiptir. Åžirket ÅŸablonlarÄ± ise yerleÅŸik haritalar, iletiÅŸim formlarÄ± ve sosyal medya entegrasyonu gibi Ã¶zellikleri iÃ§ermektedir. BunlarÄ±n hepsi mÃ¼ÅŸterinin iÅŸini geliÅŸtirmeye yardÄ±mcÄ± olur.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TemplateMonster koleksiyonumuz yaklaÅŸÄ±k 27.000 web sitesi ÅŸablonundan ve 60.000’in Ã¼zerinde Ã¼rÃ¼nden oluÅŸmaktadÄ±r. Mevcut Ã§ok sayÄ±daki platforma raÄŸmen herkesin isteklerini karÅŸÄ±lamayÄ± baÅŸardÄ±k. TemplateMonster, zarif bir tasarÄ±ma ve bir dizi faydalÄ± seÃ§eneÄŸe sahip olan benzersiz 1250 WordPress temalarÄ±, 1000’den fazla Joomla Åžablonu, 4000 HTML5 ÅŸablonu, yaklaÅŸÄ±k 500 Drupal TemasÄ±, yaklaÅŸÄ±k 3000 AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ SayfasÄ± ÅŸablonu, yaklaÅŸÄ±k 400 Magento TemasÄ± ve 2000’den fazla e-ticaret ÅŸablonuna sahiptir. MÃ¼ÅŸterilerin rahatlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸablonlarÄ±mÄ±z, Moda ve GÃ¼zellik, Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r, Ä°ÅŸ ve Hizmetler gibi Ã§eÅŸtli kategorilere ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–zelleÅŸtirme – TemplateMonster temalarÄ±nÄ±n ve ÅŸablonlarÄ±nÄ±n ayÄ±rt edici bir Ã¶zelliÄŸidir. Bu, birkaÃ§ saat iÃ§inde TemplateMonster ile herhangi bir ÅŸablonu bu seÃ§enekleri, tasarÄ±m Ã¶ÄŸelerini ve mÃ¼ÅŸterinin istediÄŸi ayarlarÄ± elde etmek iÃ§in deÄŸiÅŸtirilebilir.

2018 yÄ±lÄ±nda TemplateMonster sadece dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k ÅŸablon kÃ¼tÃ¼phanesine sahip deÄŸildir aynÄ± zamanda yeni fikirler ve uzantÄ±larla gÃ¼ncellenir ve web tasarÄ±m yenilikleri iÃ§in 6 milyondan fazla potansiyel mÃ¼ÅŸterilerimiz tarafÄ±ndan yapÄ±lan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir dijital Pazar statÃ¼sÃ¼nÃ¼ kazanmÄ±ÅŸ. Web geliÅŸtirme alanÄ±nda ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± atanlar iÃ§in platformumuz ilk 1000 dolar kazanmak iÃ§in harika fÄ±rsatlar sunar ve 10 kat daha fazlasÄ±nÄ± yapabilir. TemplateMonster pazarÄ±, herhangi bir yeteneÄŸi ve tecrÃ¼belerine sahip olan web geliÅŸtiricileri iÃ§in cenet gibidir. ÅžablonlarÄ±mÄ±z sayÄ±sÄ±z yerleÅŸik Ã¶zelliÄŸine sahip ve diÄŸer pazarlardan daha fazlasÄ±nÄ± sunabilir. AyrÄ±ca, mÃ¼ÅŸteri tam bir kaynak paketi alÄ±r ve spam korumasÄ± veya Ã¼cretsiz metin yazarlÄ±ÄŸÄ± hizmetleri gibi Ã¶zel teklifleri sunar. Â Hayalinizdeki web sitesi oluÅŸturmak iÃ§in TemplateMonster pazarÄ±ndan daha iyi yeri bulacaÄŸÄ±nÄ±zdan emin deÄŸiliz. 6 milyon mÃ¼ÅŸterimiz de emin deÄŸiller. Ä°ÅŸte bu nedenle TemplateMonster pazarÄ± dÃ¼nyada en iyi (en iyisi olmasa da) biridir.

TemplateMonster ve Mobil Devrimi

2000’lerin baÅŸÄ±nda optimizasyon hakkÄ±nda kim dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu? DoÄŸru, kimse, o zamanlarda cep telefonlarÄ± bÃ¶yle bir olanaÄŸÄ± sunmuyordu. 2018 yÄ±lÄ±nda cep telefonlarÄ±na sunulan tÃ¼m kÃ¼resel web sayfalarÄ±nÄ±n %52’den fazlasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor.

GerÃ§ek bir akÄ±llÄ± telefon devrimi olmasa bile o zaman nedir bu?

Sitenizi popÃ¼ler yapmak ve onu daha kolay bulmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in akÄ±llÄ± telefonlarda ve tabletlerde tamamen iÅŸlevsel olmalÄ±dÄ±r. Sitenizin Google arama sonuÃ§larÄ±nda daha yukarÄ±larda yer almasÄ±nÄ± Â istiyorsanÄ±z, bu bir zorunluluktur.

TemplateMonster’in bÃ¶yle bir web tasarÄ±m konsepti dikkate almamasÄ± imkansÄ±zdÄ±r. TÃ¼m temalarÄ±mÄ±z ve ÅŸablonlarÄ±mÄ±z tamamen mobil duyarlÄ±dÄ±r ve herhangi ekran boyutlarÄ±nda mÃ¼kemmel bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmektedir.

TemplateMonster ve Sorunsuz WordPress

TemplateMonster 2002 yÄ±lÄ±nda kuruldu. WordPress 2003 yÄ±lÄ±nda piyasaya sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Acaba bu bir tesadÃ¼f mÃ¼? Ã–yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. BaÅŸtan WordPress Ã§oÄŸunlukla bloglama iÃ§in bir araÃ§ olarak kullanÄ±ldÄ±. BugÃ¼n milyonlarca kullanÄ±cÄ±ya sahip en bÃ¼yÃ¼k platformlarÄ±ndan biridir. KullanÄ±cÄ± dostu arayÃ¼zÃ¼ sayesinde, WordPress’in yÃ¶netimi son derece kolaydÄ±r ve yÃ¼klenmesi hÄ±zlÄ±dÄ±r. Ä°Ã§eriÄŸinizi yapÄ±landÄ±rmak, web sitenizi Ã¶zelleÅŸtirmek ve tÃ¼m sosyal aÄŸlara baÄŸlamak iÃ§in mÃ¼kemmel fÄ±rsatlar saÄŸlar.

Burada, TemplateMonster’da, WordPress temalarÄ± ve ÅŸablonlarÄ± deliler gibi seviyoruz. Koleksiyonumuzda binlerce WordPress temasÄ± var ve kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Monstroid2 adlÄ± yeni WordPress TemasÄ± sunduk. Bu Ã¶nceki Monstroid temamÄ±zÄ±n geliÅŸtirilmiÅŸ versiyonudur. Ancak Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. Tamamen zengin deneyimlerimize ve mÃ¼ÅŸterilerimizin isteklerine dayanan saÄŸlam ve kaliteli temasÄ± oluÅŸturmak iÃ§in Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± Ã¼Ã§e katladÄ±k. Bu sadece tasarÄ±mla ilgili deÄŸil â€“ Monstroid2 bu Â iyi yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, temasÄ± her Ã¶ÄŸeyi nasÄ±l oluÅŸturduÄŸumuz, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalarÄ±, mÃ¼ÅŸterilerin ihtiyaÃ§larÄ±na dayalÄ± hazÄ±rlanan temasÄ±dÄ±r. Yani hiÃ§bir ÅŸey mÃ¼kemmel deÄŸildir. Ancak Monstroid2 Ã§ok gÃ¼zel bir temadÄ±r.

TemplateMonster ve ”Optimizasyon” korkunÃ§ kelimesi

10 yÄ±l Ã¶nce ”rotasyonda kalmak” iÃ§in sadece bir web sitesine sahip olmak yeterliydi. Åžimdi, Ã¶zel optimizasyonu olmadan sayfanÄ±z gÃ¶rÃ¼nmeyebilir. ÅžablonlarÄ±mÄ±z, gelecekteki sitenizi Google arama bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶n plana Ã§Ä±karacak ÅŸekilde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. TemplateMonster, rahat gezinme, son haberleri almak, toplantÄ±ya katÄ±lmak ve Ã§evrimiÃ§i sohbet etmek iÃ§in kolay taranabilir dÃ¼zenleri sunar. Â 21 yÃ¼zyÄ±lda son derece Ã¶nemli olan sosyal medya entegrasyonun bir fonksiyonu da saÄŸlamaktadÄ±r.

TemplateMonster ve MantÄ±ksal Analizi

Modern web tasarÄ±mÄ±nda mantÄ±ksal analizin ve araÅŸtÄ±rmalarÄ±n rolÃ¼ fazla tahmin edilemez. 10 â€“ 15 yÄ±l Ã¶nce bu araÃ§larÄ± genellikle gÃ¶z ardÄ± edildi ve Â bir web sitesi oluÅŸtururken sezgi ve mÃ¼ÅŸterilerin istekleri gibi Ã¶nemli faktÃ¶rleri daha Ã§ok dikkate alÄ±nÄ±yordu. ArtÄ±k web sayfayÄ± ziyaret edenlerini ve potansiyel mÃ¼ÅŸterilerini tanÄ±mlamak iÃ§in kullanÄ±lan yÃ¶ntemleri ve teknikleri keskin ÅŸekilde artmÄ±ÅŸtÄ±r. DoÄŸru analizi ve analitik araÅŸtÄ±rma ÅŸeklinde gelecek kreasyonlarÄ±mÄ±z iÃ§in Â bir temeli saÄŸlamak iÃ§in kullanÄ±lan kendi AraÅŸtÄ±rma Merkezimizden son derece gurur duyuyoruz. BaÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸ kurmak ve daha iyi sonuÃ§lar elde etmek amacÄ±yla mevcut bir siteyi geliÅŸtirmek iÃ§in iyi bir Ã§Ã¶zÃ¼m yelpazesi sunan bu, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m oranÄ± artÄ±rmak iÃ§in Ã¶nemli bir araÃ§tÄ±r.

TemplateMonster MÃ¼ÅŸteri DesteÄŸi

MÃ¼ÅŸterileriniz iÃ§in bildiÄŸiniz deÄŸil onlara verdiÄŸiniz dikkati Ã¶nemlidir. â€“ Damon Richards.

MÃ¼ÅŸterileriniz kendi sorunlarÄ± ile yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nler geride kaldÄ±lar. ArtÄ±k mÃ¼ÅŸteri desteÄŸi bir iÅŸletme iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir. TemplateMonster MÃ¼ÅŸteri Destek UzmanlarÄ± Ã¼rÃ¼nleri ile ilgili problemleri Ã§Ã¶zmeye ve mÃ¼ÅŸteri sorularÄ±nÄ± cevaplamaya her zaman hazÄ±rlar. Destek ekibimiz 7/24 saat Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r ve Ã§evrimiÃ§i olarak ya da telefon aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla doÄŸru Ã§Ã¶zÃ¼m bulmanÄ±za, en uygun ÅŸablonu seÃ§ip indirmenize ve kurmanÄ±za yardÄ±mcÄ± ederler. Elbette mÃ¼ÅŸterilerin tÃ¼m problemleri Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar. Bu nedenle, TemplateMonster mÃ¼ÅŸterileri bir ÅŸablonu satÄ±n alma Ã¶ncesinde, sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda destekler.

TemplateMonster ve Bloglama

10 yÄ±l Ã¶nce dikkate alÄ±nmayan gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki kurumsal bloÄŸu, mÃ¼ÅŸteri ile saÄŸlÄ±klÄ± iletiÅŸim kurmak iÃ§in Ã¶nemli bir iletiÅŸim aracÄ±dÄ±r. TemplateMonster her zaman diyaloÄŸa aÃ§Ä±ktÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ kitlemizden geri bildirim bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir. Ã‡ok sayÄ±da yararlÄ± bilgi ve makale okuyucuya sunan TemplateMonster bloÄŸu, fikirleri paylaÅŸmak iÃ§in mÃ¼kemmel bir platformdur.

TemplateMonster topluluÄŸun isteklerine uyar

”Ben iyiyim Jack” konsepti geÃ§miÅŸte kalmÄ±ÅŸ. ArtÄ±k insanlar bilgi ve tecrÃ¼belerini paylaÅŸmak iÃ§in ekip halinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Yeni baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak iÃ§in insanlara ilham vermek ve onlarÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in mÃ¼kemmel bir araÃ§tÄ±r. TemplateMonster pazarÄ±, inanÄ±lmaz yetenekli web tasarÄ±mcÄ±larla Ã§alÄ±ÅŸÄ±r ve yeni fikirleri ve gÃ¶rÃ¼ÅŸleri sunar. TemplateMonster’da herkes kendi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili gerÃ§ek dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri Ã¶ÄŸrenebilir veya kendini daha geliÅŸtirmek iÃ§in eleÅŸtiri alabilir.

TemplateMonster’Ä±n topluluk hayatÄ±ndaki rolÃ¼ de Monstroid2 WordPress temasÄ±nÄ±n sunulmasÄ±yla tanÄ±mlanmaktadÄ±r. GPL lisansÄ±na sahip, bu nedenle, bÃ¼yÃ¼k bir sosyal parÃ§asÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± ve fikirlerimizi sizlerle paylaÅŸmaktan mutluluk duyuyoruz. BÃ¶ylece, Cherry 5 Ã§erÃ§evemizi yeniden baÅŸlattÄ±k â€“ herkesin Ã¼cretsiz yararlanabileceÄŸi aÃ§Ä±k kaynaklÄ± bir araÃ§tÄ±r.

TemplateMonster ve Daha FazlasÄ±

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ana amacÄ± para kazanmak deÄŸil mÃ¼ÅŸterilerin problemlerini Ã§Ã¶zmek ve onlarÄ± mutlu yapma karÅŸÄ±sÄ±nda bir Ã¶dÃ¼l almaktÄ±r. TemplateMonster sadece en yeni web geliÅŸmelerini takip etmez aynÄ± zamanda kendilerini de yaratÄ±r. TÃ¼m trendleri geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yenileri inceleyelim:

Dijital Kitaplar ve KÄ±lavuz KÃ¼tÃ¼phanesi

TemplateMonster, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tema ve ÅŸablon koleksiyonuna ve bir ÅŸablonu kullanarak kendi web sitenizi nasÄ±l oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ±za, Ã§evrimiÃ§i iÅŸiniz nasÄ±l geliÅŸtireceÄŸinize ve en Ã¼st dÃ¼zey pazarlama stratejilerini nasÄ±l uygulayacaÄŸÄ±nÄ±z bilgi veren dijital kitaplara ve kÄ±lavuz kÃ¼tÃ¼phanesine sahiptir. Åžirketimizin uzmanlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve yayÄ±nlanan onlar Ã¼cretsiz indirilebilir.

BakÄ±m Destek Hizmetleri

7/24 esasÄ±na dayalÄ± olarak, TemplateMonster ekibi her zaman yardÄ±ma hazÄ±rdÄ±r. MÃ¼ÅŸterilerimizle iletiÅŸim kurmayÄ±, tek ve tek ÅŸablonu seÃ§erken onlarÄ± desteklemeyi, ÅŸablonu satÄ±n almayÄ±, dÃ¼zenleme veya Ã¶zelleÅŸtirme yapmayÄ± ve yalnÄ±z hissettikleri zamanda yardÄ±m etmekten hoÅŸlanÄ±rÄ±z. GÃ¼vene dayalÄ± iliÅŸkiler yeni ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iÅŸ olduÄŸunu inanÄ±yoruz.

% 100 Memnuniyet

Bir ÅŸablonu satÄ±n almasÄ±ndan Â sonra fikrinizi deÄŸiÅŸtirirseniz kesinlikle size Ã¼cretsiz bir baÅŸka ÅŸablonu sunarÄ±z. EÄŸer onu da beÄŸenmezseniz â€” paranÄ±zÄ± geri veririz. TemplateMonsterâ€™Ä±n mÃ¼ÅŸterileri her zaman memnun kalÄ±rlar.

Ãœcretsiz ÅŸablonlarÄ±

Ãœcretsiz olarak indirin, dÃ¼zenlemeyi yapÄ±n ve sadece sonra istediÄŸiniz ÅŸablonu satÄ±n alÄ±n.

Ã–zel PaylaÅŸÄ±mlar ve SatÄ±ÅŸlar

TemplateMonster’Ä±n bonus kampanyasÄ± gerÃ§ekten bir pazarlÄ±k alanÄ±dÄ±r. MÃ¼ÅŸterilerimize promosyonlarÄ± ve bonuslarÄ± vermeme gibi durumumuz yoktu Ã§Ã¼nkÃ¼ bu bizim en sevdiÄŸiniz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zdÄ±r.

Gelecek neyi getirir?

Web tasarÄ±m birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde nasÄ±l gÃ¶rÃ¼neceÄŸi tahmin etmek zor, Ã§Ã¼nkÃ¼ muhteÅŸem yenilikler inanÄ±lmaz bir hÄ±zla ilerlemeye devam ediyorlar.

Ancak TemlateMonster ekibi Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nda kesin eminiz. Ä°lham almasÄ±nÄ± beklemeyin Ã¼rÃ¼nlerimizin kalitesi, ruh halinize, hava durumuna veya bir ilham kaynaÄŸÄ±na baÄŸlÄ± deÄŸildir. Ä°ÅŸlerini sistematik olarak yapan ustalar gibiyiz.

TemplateMonster’Ä±n kendisi bir kÃ¼resel platformuna dÃ¶nÃ¼ÅŸecek ve herkesten yardÄ±m almadan sÄ±fÄ±rdan bir web sitesi oluÅŸturmasÄ±na olanak tanÄ±r. Bu bizim kendi evrimimiz â€” gÃ¼nden gÃ¼ne geliÅŸiyoruz.