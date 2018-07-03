Telegram Son Güncellemede Gelen Yenilikler Neler?

Bazı ülkelerle proglem yaşayan dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi Telegram’a bir dizi güncelleme geldi. Bu güncellemelerle Telegram daha gelişmiş hale geldi. Hem Android hem iOS sürümü için gelen güncelleme detaylarına baktığımız zaman iki platform için bazı değişikliklerin farklı olduğu görülüyor.

İki platforma gelen yenilikler şu şekilde,

Yanlış gönderilen video ve görseller geri çekilebilir ve değiştirilebilir.

Ses ve video kayıtlarına x2 izleme ve dinleme özelliği eklendi. Sesi veya görüntüyü hızlandırabilirsiniz.

Sadece Android için gelen yenilik ve değişiklikler.

Profil resmine dokunarak konuşmanın özeti görüntülenebilir.

Bağlantı oluştur menüsünden kendiniz bağlantı ekleyebilirsiniz.

Mesaj gitmeden önce kontrol etme imkanı sunuluyor.

Bu özellikleri kullanmak için uygulamayı mağazadan güncellemeniz gerekiyor.