Telefonunuzun Ekran Dokunmatik Hassasiyetin Arttırmak İçin Basit Yöntemler

Telefonunuzun ekranını düzgün çalışmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu yazıda sizlere eğer teknik bir arızası yoksa telefon dokunmatiğinizin daha hassas olması için bir kaç ipucu vereceğiz.

1. Kalibrasyonları yapın. Her telefonun gizli bir menüsü bulunur .Kendi Telefonunuzun gizli menü kodunu bulun ve uygulayın. Bu kısımda bir çok Kalibrasyon ve test ayarları bulunur. Ekran dokunmatik kalibrasyonunu yapın. Bu basit sorunlara çözüm bulur.

2. Telefonunuzun ekranını temizleyin. Ekranını üstünde biriken tortular dokunmanın algılanmasına engel olabilir. Bu nedenle cam temizleyici ile temizleyin. Ekranın hassas olduğunu unutmayın. Ayrıca ekran ıslaksa dokunmatik baş belası haline gelebilir. Kurulayın.

3. Ekran koruyucu cam film vs kullanıyorsanız ince tercih etmeye çalışın. Ekranın önündeki cam kalınlaştıkça hassasiyet azalır.

4. Güncellemeleri sürekli yapın. Hem uygulama hem de rom güncellemesi gelirse mutlaka yapın. Dokunmatik problemleri yazılımsal olabilir.

5. Telefonunuza zarar vermeyin. Telefonunuzu sağa sola fırlatıp arka cebimize koyup üstüne oturduktan sonra ekran dokunmatiğinizin zaman içinde hassasiyetin kaybettiğinden şikayet etmek anlamsız olacaktır.