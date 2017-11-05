Telefonlara Zam Geliyor

Blogumuzda sÄ±k sÄ±k telefon fiyatlarÄ± ile ilgili yazÄ±lar yazÄ±yoruz. YakÄ±n zaman Ã¶nce de iPhone X ‘in neden bukadar pahalÄ± olduÄŸuyla ilgili bilgi vermiÅŸ vergilerden bahsetmiÅŸtik. Telefonun fiyatÄ± kadar Ã¼stÃ¼ne nasÄ±l vergi konulduÄŸu ve fiyatlarÄ±n nasÄ±l bu hale geldiÄŸinden bahsettik.

Åžimdi bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Kurda yÃ¼kseliÅŸ ve enflasyondan kaynaklÄ± yapÄ±lacak bu zammÄ±n %14 ile %21 e kadar Ã§Ä±kabileceÄŸi konuÅŸuluyor. Peki bu zam bizi nasÄ±l etkileyecek?

YapÄ±lacak zam elbette telefonun deÄŸerine gÃ¶re deÄŸiÅŸecek. Bu nedenle yapÄ±lacak zam 150 Lira ile 250 Lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸmesi sÃ¶z konusu. BakalÄ±m Ã¼lkemizde satÄ±lan telefonlar daha ne kadar yÃ¼ksek dfiyata Ã§Ä±kabilir?