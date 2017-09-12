Telefonda İnterneti Paylaşma Modem Olarak Kullanma

Yeni nesil cihazlarımızı artık herşey olarak kullanabiliyoruz. Telefonumuzdan interneti paylaşıp diger cihazların interneti kullanmasını sağlayabiliyoruz. Bir nevi modem olarak kullanabiliyoruz. Bunun için;

Telefonun ağ ayarlarına giriyoruz.

Bu kısma girince buradan aşağıdaki görseli uyguluyoruz.

bu aşamadan sonra sizlere rastgele bir sifre veriyor. İsterseniz değiştirin isterseniz olduğu gibi kullanın. Akabinde baska bir cihaz bu telefonun ismine normal bir modem gibi bağlanabilir. Elbette ki mobil ağınızdan yiyecektir. Bunu unutmayın.