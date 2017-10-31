Telefon Bataryası Neden Patlar? Bilimsel Açıklama

Son zamanlarda insanların büyük korkusu ve telefon şirketlerinin korkulu rüyası batarya patlamaları neden oluyor herkes merak ediyor. Konuya bir araştırma laboratuvarı tarafından açıklık getirildi. Cryo Elektron Mikroskopisi tekniği kullanarak pillerin nasıl patlayabileceği ortaya kondu.

Piller Dendritler tarafından şişiyor. Bildiğiniz gibi şişme yapan bataryaları kesinlikle temkinli kullanın. Mümkün olan en kısa sürede değiştirin.

Yapılan araştırma dendritlerin altıgen yapisini ortaya koydu. Uzun kullanım ya da hasar sonucu iyon bataryanın elektrotları kararsız hale geliyor ve bozuluyor. Bunun sonucunda da dendritler bunların üzerinde toplanıyor. Bu etkileşim bataryada ısınmaya neden oluyor. Elbette aşırı ısınma patlamaya neden oluyor.

Bataryanız ısınıyor ya da şişmiş haldeyse lütfen hemen değiştirin.