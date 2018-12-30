Telefon Bağımlılığından Nasıl Kurtulursunuz?

Ülkemizin yarısının sosyal medya hesabı var, herşeyi internetten yapıyoruz. İletişim artık cep telefonu üzerinden kuruluyor. Bu kadar ihtiyacımız varken nasıl telefonlardan kurulursunuz?

1. Bildirimlerinizi kapatım.ne kadar çok bildiriminiz varsa o kadar çok telefona bakarsınız.

2. Ana ekrandaki uygulamaları, uygulama çekmecesine atın. Uygulama çekmecesi çoğuna göre uzak kaldığı için sosyal medyaya biraz daha az girebilirsiniz.

3. Mümkünse çalar saat alın ki telefon çalmasın. Telefonu günüm ilk ışıklarıyla açma gerisi için sıkıntılı olabilir.

Telefon bağımlılığı, özellikle günümüz çocuklarınını etkiliyor. Bu bağımlılıktan kurtarmak için aynı yöntemi kullanmanız mümkün. Siz de kendimiz için deneyebilirsiniz .Gerçekten işe yarıyor.