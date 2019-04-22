Taşıt Kredisi Kullananlar Dikkat!

Eğer yakın bir zamanda taşıt kredisi kullanmayı düşünüyorsanız bir konuya dikkatinizi çekmek isteriz. Hayattaki beklenmeyen durumlar karşısında kendinizi güvence altına almanızda fayda var. Çünkü hayat her daim güzel sürprizler getirmiyor. Finansman kuruluşu TEB Cetelem bu noktada devreye giren sigorta ürünleri ile ön plana çıkıyor. Örneğin Kredi Koruma Hayat Sigortası beklenmedik durumlar karşısında sizi güvence altına alırken rahatlıkla taşıt kredisi kullanmanızı sağlıyor.

İşsizlikten vefat durumuna, geçici ya da kalıcı maluliyetlerden tehlikeli hastalıklara kadar herkesin başına gelebilecek tüm risklere karşı TEB Cetelem tarafından sunulan Kredi Koruma Hayat Sigortası ile kredinizi güvence altına alınabilirsiniz. Bu arada taşıt kredisi kullanmak için de TEB Cetelem web sitesinden faydalanabilirsiniz. Taşıt kredisi başvurusu site üzerinden saniyeler içerisinde online olarak yapılabiliyor.

Hızlı ve Kolay Başvuru Avantajından Faydalanın!

Kredi Koruma Hayat Sigortası ise taşıt kredinizin geri ödemelerini kredi vadeniz süresince garanti kapsamına alıyor. Aynı zamanda hem taşıt kredisi ödemenizi hem de sigorta ödemenizi tek bir ödeme planında buluşturmanız da mümkün olabiliyor. Bilmeyenler için aktaralım, TEB Cetelem hem taşıt kredisi hem de sigorta ürünleri için hızlı ve kolay bir başvuru süreci sunuyor.

Bireysel olarak başvuru yapılabildiği gibi tüzel kişiler de Kredi Koruma Hayat Sigortası ya da taşıt kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Sigortanın kredi süresi boyunca yenilenmesine gerek olmuyor. Kolay kredi kullanma avantajını sunan TEB Cetelem sigorta noktasında da tüketicilere benzer kolaylıklar sunmayı ihmal etmemiş.

Serbest meslek sahipleri, devlet memurları, öğrenciler, ev hanımları, bordrolu çalışanlar, emekliler kısacası dileyen herkes TEB Cetelem sigorta ürünlerinden ve taşıt kredisinden faydalanabiliyor. Bu nedenle cazip sigorta ürünü seçeneklerine mutlaka sizin de göz atmanızı tavsiye ederiz. Sigorta türleri ve sunduğu teminatlara dair detaylı bilgi için tıklayın.