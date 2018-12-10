TarÄ±m AracÄ± AlabileceÄŸiniz 5 Site

DÃ¼nyanÄ±n hangi bÃ¶lgesine gidersek gidelimÃ§iftÃ§iler iÃ§in en Ã¶nemli ÅŸeylerin baÅŸÄ±nda tarÄ±m araÃ§larÄ± geliyor. Ekim, hasat,nakliyat gibi pek Ã§ok alanda tarÄ±mcÄ±larÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸan tarÄ±m araÃ§larÄ±, adetasektÃ¶rÃ¼n kahramanÄ± konumunda. Haliyle Ã§iftÃ§ilerin Ã¼zerine en fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p birkarar varmak istediÄŸi ÅŸey tarÄ±m araÃ§larÄ± oluyor.

Devasa ve gÃ¼Ã§lÃ¼ tarÄ±m makinalarÄ± konusunda ise en fazla Ã¼zerinde durulan ÅŸey genellik tarÄ±m araÃ§larÄ± fiyatlar oluyor. Maliyeti minimum dÃ¼zeyde tutmak isteyen Ã§iftÃ§ilerin bu noktadaki yÃ¶nelimi ise ikinci el tarÄ±m araÃ§larÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Biz de bu yazÄ±mÄ±zda sizler iÃ§in ikinci el ve sÄ±fÄ±r tarÄ±m araÃ§larÄ± alabileceÄŸiniz 5 internet sitesini bir araya getirdik.

1- Truck 1

Uzun bir dÃ¶nemdir Avrupa pazarÄ±nÄ±n lideri konumda yer alan Truck1, TÃ¼rkiyeâ€™de de Ã¶nemli bir oyuncu olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. GÃ¼venilir yapÄ±sÄ± ve sunduÄŸu pek Ã§ok farklÄ± seÃ§enek ile ikinci el tarÄ±m araÃ§larÄ± konusunda, insanlarÄ±n tercih edebileceÄŸi sitelerin baÅŸÄ±nda geliyor. New Holland traktÃ¶rlerigibi bir Ã§ok markanÄ±n tarÄ±m araÃ§larÄ±na yine Truck 1 ile kolay ulaÅŸabilir ve ihtiyacÄ±nÄ±za yÃ¶nelik en iyi aracÄ± seÃ§ebilirsiniz.

2- Sahibinden

Pek Ã§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼ bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran sahibinden, tarÄ±m araÃ§larÄ± konusunda da hizmet saÄŸlÄ±yor. AyrÄ±ca kiÅŸilerin ilanlarÄ±na da sayfalarÄ±nda yer vermesi de aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aracÄ± bulmanÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran detaylardan.

3- AutoLine

Onlarca farklÄ± aracÄ± bÃ¼nyesinde bulunduran AutoLine, tarÄ±m araÃ§larÄ± konusunda da tercih edilen internet sitelerinden bir tanesi. MÃ¼ÅŸterilerine farklÄ± alternatifler sunmasÄ± da AutoLineâ€™nÄ±n tercih edilme nedenleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

4- TaÅŸÄ±t

2009 YÄ±lÄ±nda kurulan, taÅŸÄ±t, kÄ±sa sÃ¼rede araÃ§ ilan siteleri arasÄ±nda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir yer edinmeyi baÅŸardÄ±. KullanÄ±cÄ±larÄ±n Ã¼yelik aÃ§arak ilan da verilmesi, TaÅŸÄ±tâ€™Ä± ikinci el tarÄ±m araÃ§larÄ± konusunda Ã¶nemli bir hale getiriyor.

5- Arabam

TÃ¼rkiyeâ€™nin en kÃ¶klÃ¼ araÃ§ satÄ±ÅŸ sitelerinden olan arabam, Ã¶zellikle ikinci el araÃ§lar konusunda sunduÄŸu farklÄ± seÃ§enekler ile mÃ¼ÅŸterilerin ilgisini Ã§ekebilmeyi baÅŸarÄ±yor. TarÄ±mdan, gÃ¼nlÃ¼k kullanÄ±ma uygun araÃ§lara gÃ¶re farklÄ± modelleri bir araya getirmesi de kullanÄ±cÄ±larÄ±n ilgisini Ã§eken bir baÅŸka detay.