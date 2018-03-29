Tarayıcıların Şifre Yöneticilerini Etkisiz Hale Getirme

Hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın bir şifre girdiğiniz zaman sizlere kaydedilip kaydedilmemesini sorar. Aslında kaydetmek çok işinize yarayabilir. Zira aynı yere giriş yaparken tekrar aynı şifreyi girmenize gerek kalmıyor ama birazda güvenlik açıkları var. Bütün şifreleriniz tarayıcı açıklarından ortaya çıkabilir. Ya da başka bir bilgisayarda aynı hesapla tarayıcıda oturum açtığınız zaman o bilgisayarda da hesaplarınızın şifresi otomatik doldurulmuş olacak. Peki güvenli olmadığını düşünenler bu şifre kaydetme sorusunu nasıl kaldırırlar?

Chrome için Ayarlar – gelişmiş ayarları göster – şifre ve formlar kısmında açık olan butonu kapalı yapın.

Firefox için Ayarlar – Ayarlar kısmından gizlilik ve güvenliğe girin. Sitelerdeki kullanıcı adını ve parolanı hatırla seçeneğini kapatın.

Opera İçin Ayarlar – Ayarlar kısmından gizlilik ve güvenlik kısmına girin. Paralolar kısmında webde girdiğim parolaları kaydetmeyi öner kısmından işareti kaldırın.

Edge için Ayarlar – Ayarlar kısmında girin gelişmiş ayarlara geçin ve burada bulunan Paraloları kaydetme seçeneği sun kısmını kapatın.