Tarayıcıların Gizli Modunu Varsayılan Olarak Açmak

Tarayıcıların bir normal modu bir de gizli modu vardır. Gizli modda tarayıcı varsayılan olarak bazı bilgileri kaydetmez bu bilgiler gelecekte karşınıza çıkmaz. Hangi siteye girdiniz hangi aramayı yaptınız? Bu modda daha sonra bu bilgilere erişmeniz mümkün değildir. Unutkan biriyseniz ve arama geçmişi ziyaret geçmişi temizlemeyi unutuyorsanız ya da temeizlemek zor geliyorsa bu anlatacağımız yöntemle bu sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Chrome Gizli Mod Varsayılan Olarak Açma

Chrome kısayolunu masaüstüne ekleyin. Sağ tıklayın. Kısayol satırında hedef kısmının sonuna -incognito ekleyin ve sayfayı o şekilde kaydedin. Bundan sonra Chrome açtığınız zaman ilk olarak gizli modda başlayacaktır.

Firefox Gizli Mod Varsayılan Olarak Ayarlama

Tarayıcıyı açın Seçenekler kısmına gelin Gizlilik satırına geçin Geçmiş kısmını “geçmişi asla hatırlamasın” şeklinde değiştirin.

Opera Gizli Mod Varsayılan Olarak Ayarlama

Operanınki tıpkı Chrome gibi lakin sonuna -private yazıyoruz.

Safari Gizli Mod Varsayılan Olarak Ayarlama