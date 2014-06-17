Tanıştırayım; İdemama

Eğer siz de benim gibi iş hayatında son derece titiz iseniz işiniz zor! Kişi kendinden bilir işi sözüne sonuna kadar katılıyorum. Size hem başımdan geçen bir olayı anlatacağım hem de sizi bir site ile tanıştıracağım. Çoğunuz bu site nedeniyle bana teşekkür edecek, biliyorum. Aylar önce bir logoya ihtiyacım oldu. Birkaç firma ile görüştüm ve birkaç logo tasarımı örneği sunuldu. Ancak açıkçası hiç biri istediğim gibi değildi. Bir yandan da zamanım daralıyordu, artık logoyu bulup işlerimin devamını sağlamak zorundaydım. İnternette logo tasarımı yapan firma ararken karşıma idemamasitesi çıktı. Başladım siteyi incelemeye ve okuduklarımdan gayet hoşnut kaldım.

Önce Fikre Sonra Siteye Hayran Kaldım!

Öncelikle son derece ilginç bir fikri hayata geçirmiş bir ekipten söz ediyorum. Lafı fazla uzatmadan bahsedeyim. Bu site yani idemamagayet cüzi bir ödeme yapmanız durumunda sizin için bir yarışma açıyor. Bu yarışma ihale gibi bir şey ama elbette ihaleden bahsetmiyorum. Yarışmaya kendine güvenen herkes katılıyor. Firmalar da şahıslar da katılıyor. Bu durumda ne oluyor; karşınıza onlarca farklı tasarım geliyor. Birini seçiyor ve satın alıyorsunuz. Böylece konu kapanıyor, işlerinize kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Sizce de harika bir fikir değil mi?

Ben ödememi yaptım ve benim için bir logo yarışması açılmasını talep ettim. İtiraf edeyim, aslında siteyi bir denemek istedim. Ancak bu kadar ciddiyetle iş yaptıklarını öğrenince oldukça şaşırdım ve mutlu oldum. Hemen yarışmam başladı ve karşıma adeta logo yağdı. Tasarımlar arasından en beğendiklerimi seçtim, sonra onların sayısını 3’e indirdim ve birini tercih edip logomu bulmuş oldum.

Ben iş konusunda sinir bozucu bir titizliğe sahibim. Bana tasarım beğendirmek zordur. Ama sitede açılan yarışmalara gerçekten işinin ehli kişiler ve firmalar katılıyor bundan emin oldum. Şimdi gönül rahatlığı ile herkese önerebiliyorum. Adres www.idemama.com şeklinde, bence bir girip bakın, göz atın, gerekirse ekiple konuşun. Gerçekten sorun çözen bir fikri hayata geçirmiş bu ekiple tanışın. Bahsettiğim yarışmaları sadece logo için düzenlemiyorlar, web tasarımı, broşür, kurumsal kimlik tasarımı ve sayamadığım daha onlarca farklı iş için başvuru yapabiliyorsunuz.