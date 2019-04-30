Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerinden düşük bir bütçeyle faydalanmak isteyenler için en doğru ürün Tamamlayıcı Sağlık Sigortası oluyor. Olası kaza ve hastalıklar durumunda hem kendi sağlığınızı hem de ailenizin sağlığını güvence altına almak için bu sigortanın sunduğu olanaklardan mutlaka siz de faydalanmalısınız. Bildiğiniz gibi SGK özel hastanelerde tedavi masraflarının bir bölümü karşılıyor. Kalan kısmı için de devreye Tamamlayıcı Sağlık Sigortası giriyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sizlere pek çok avantaj sunuyor. SGK ile anlaşmalı olan sağlık kuruluşlarında ya da özel kliniklerde düşük bir bütçe ayırarak sağlık hizmet alma avantajına sahip olabilirsiniz. Sadece devlet hastanelerine gitmeniz gibi önemli bir sınırlandırma ortadan kalkıyor. Devlet hastanelerinden randevu almak için beklemenize gerek kalmıyor. Size en yakın SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşuna giderek bütçenizi sarsmadan sağlık hizmeti alabiliyorsunuz.

Konforlu ve Kaliteli Bir Sağlık Hizmeti Alın!

Özel sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi olmanız gerektiğinde de bütçenizi zorlamanıza gerek kalmıyor. Mevcut hastalıklarınızın daha konforlu bir sağlık hizmeti ile kontrol altında tutulmasını sağlamanız da mümkün oluyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası avantajlarını aldığınız tüm sağlık hizmetlerinde net bir şekilde fark edebilirsiniz.

İşverenler ise son derece düşük maliyetli poliçe seçeneklerinden faydalanabilir. Bu sayede çalışanların memnuniyet düzeyini yükseltmek ve işverenin yan hak olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sunması mümkün hale geliyor. Çalışanların şirket bağlılığını artırmak için sunduğumuz bu sigortadan faydalanmanız yeterli oluyor.

NN Hayat ve Emeklilik olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için iki farklı teminat seçeneği sunuyoruz. Yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminat seçeneklerinden dilediğinizi tercih ederek poliçenizin düzenlenmesini sağlayabilirsiniz. Her iki teminatın da poliçeye dâhil olması talebinde de bulunabilirsiniz. Sağlığınız en kıymetli hazinenizdir. Artık konforlu bir sağlık hizmeti almak için hemen ilk adımı atın!