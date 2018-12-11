Sürekli Bilgi Çalınan Facebook ‘tan Korunmak

Bildiğiniz gibi belli zaman aralıklarında Facebook Hesap bilgileri ele geçiriliyor. Şifreler çalınıyor ve benzeri kötü olaylar başımıza geliyor. Peki siz, bir Facebook kullanıcısı olarak bu duruma karşı maksimum korunmak için ne gibi önlemler almalısınız?

Facebook ve benzeri mecralarda elbette kendinizden bahsetmek hoşunuza gidiyor ama bu herzaman güvenli birşey değil. Hesabınızın şifresinin ele geçirilmesi ihtimali var. Bu nedenle arkadaşınız olmasa bile başkaları bilgilerinizi görüntüleyip çalabilir. İşte engellemenin yolları,

Hesabınız çalınsa bile karşı tarafın halkımıza bilgi alamamasını sağlamak.

Doğum tarihi, telefon numarası gibi çok önemli bilgileri mutlaka silin.

Eğer yüz yüze tanımadığınız biri arkadaş listenizdeyse mutlaka silin. Zira savaşlar merhamet ve umursamazlık ile kaybedilir. Çocuk fotoğrafları, kendinizin ya da yeğeniniz. Hesabınız çalınırsa çevrede bir sürü yer alan sapıklar dadanabilir. Bununla birlikte çocuklarınızın okullarının yerini paylaşmanız oldukça tehlikeli.

Yer bildirimleri ce özellikle fotoğraflardaki yer vildirimleriniz, katıldığınız davetiyeler, nerede tatil yapacaksınız gibi konulara girmeyin. Bırakın sizde kalsın.

Ayrıca kredi kartı bilgileriniz ya da uçak ve otobüs biletlerinizle ilgili paylaşım da yapmayın.

Anladığınız gibi kısaca ne zaman nerede olacağınızla ilgili tek kelime etmeyin. Elbette bulunduğunuz yerleri paylaşmanız güzel ama periyodik olarak gittiğiniz yerler paylaşılırsa gerçekten tehlikeli olabilir.