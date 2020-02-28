Su Kaçağı Nasıl Bulunur? Hangi Yöntemler Kullanılır ?

Su Kaçağı Nasıl Bulunur?

Su kaçağı her evde karşılaşılabilen ve hasara sebep olduğundan istenmeyen bir sorundur. Evimizden borular yardımıyla kanala ulaşan suyun bazı sebeplerle sızması ile oluşur. Bu sızma evimizi etkilediğinden önleminin alınması gerekmektedir.

Su Kaçağı Neden Oluşur?

Öncelikle eski evler veya sağlam bir alt yapısı olmayan evlerde su kaçağının olması muhtemeldir. Yapım sırasında kaliteli malzeme kullanılmamış olması veya su tesisatındaki işçiliğin baştan savma olması zamanla suç kaçağına sebep olmaktadır. Üstelik eve yerleştikten sonra su kaçağının fark edilmesi ve onarımının yapılması sizi daha çok yoracaktır. Bu yüzden eve girmeden önce su tesisatının durumunun incelenmesi daha mantıklıdır. Zamanla kullanılan borularda oluşan paslanma da su kaçağına sebep olabilir. Su tesisatında plastik borular tercih ediliyor olsa da kalorifer tesisatı için genellikle metal borular tercih edilmektedir. İşte bu borularda paslanma görülebileceği için dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca birçok sebeple birlikte bazı durumlarda evimizdeki su basıncında düzensizlikler yaşanmaktadır. Bu düzensiz basınç borularınıza zarar verebilmektedir. Zarar görmüş, çatlamış borular da su kaçağı oluşmasına sebep olur. Borularınızın yıpranmasında mevsim de oldukça etkilidir. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık değişim iyi yalıtımlı olmayan boruların zarar görmesine sebep olabilmektedir.

Su Kaçağının Belirtileri Nelerdir?

Su kaçağı birçok yerde kendisini gösterebildiği gibi zeminde de belli olabilir. Muslukların kapalı olduğu zamanda bile döşeme altından su sesinin gelmesi su kaçağı olduğunun göstergesi olabilir. Duvarlardan geçen su borularında oluşan su kaçağı duvarlarda neme sebep olacaktır. Nemin yanı sıra duvarda çatlak veya rutubette görülebilir. Su kaçağının varlığının belirlenebilmesi için bir diğer yöntem ise vana kapalı iken bile tesisat sayacında hareketlenme olmasıdır. Su kaçağının sebep olduğu nemli ortamda yaşamayı seven haşarelerin sayısında da artış yaşanabilir. Ayrıca su kaçağı kombinizin su basıncında düşmelere sebep olabilmektedir. Eğer bu belirtilere sahipseniz su kaçağı tespiti yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Kaçak Nasıl Tespit Edilir?

Su kaçağı bulunan bölgenin kırılarak işlem yapılması kimsenin istemeyeceği bir durumdur. Çünkü böyle zamanlarda kırılan bölgenin tekrar yaptırılması gerekmektedir dolayısıyla yapılması gereken iş daha da büyür. İstanbul’un önde gelen firması olan Boğaziçi Tesisat dan hizmet alabilirsiniz. Kırmadan su kaçağı bulma kullanıcının daha çok tercih ettiği bir durumdur. Teknolojinin de gelişmesiyle bunun için kullanılan birçok yöntem mevcuttur.

Dinleme Cihazı

Bu yöntem su kaçağı tespitinde en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde bir dinleme cihazından yararlanılır. Bu cihaz sayesinde en hassas bilgilere bile ulaşılabiliyor. Üstelik çokta hızlı olan bu cihaz, su kaçağının bulunduğu bölgeyi noktasal olarak tespit edebiliyor. Hem sıcak hem de soğuk su tesisatında kullanılabiliyor.

Termal Kamera

Dinleme cihazı kadar donanımlı olmayan termal kamera, sadece sıcak su tesisatı üzerinde işlem yapabilmeye yardım oluyor. Bu cihaz sayesinde bulunan sıcak su borularının ardından yine dinleme cihazından yardım alınarak kaçak tespiti yapılır. Pis Su Kamerası El yardımı ile pis suya yerleştiren kamera bize sorunun olduğunu bölgeyi tespit etme imkanı sunar. Pis su kamerası ile belirlenen bölgeye işlem yapılabilir. Nem Ölçer Nem ölçer cihazı bölgenin nem oranını ölçmeye yarıyor olsa da hangi bölgede sıkıntı olduğunu söyleyememektedir. Tıpkı termal kamera gibi yalnızca yardımcı bir cihazdır.