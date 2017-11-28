Su Arıtma Cihazları İle Sağlıklı Yaşama Merhaba Deyin

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN CONAX SU ARITMA CİHAZLARI

FRT Su Arıtma firması tarafından kurulmuş olan Conax Su Arıtma Türkiye, sağlığınız açısından çok önemli olan suyu daha temiz içebilmeniz için su arıtma cihazı hizmeti vermektedir. Eski zamanlarda su arıtma cihazlarına ihtiyaç yoktu. Çünkü doğal kaynaklarından herhangi bir zararlı madde barındırmadan gelen sular rahatlıkla içilebiliyordu. Ancak gelişen teknoloji ve sanayiye bağlı olarak nüfusun da artması ile artık sular birçok zararlı madde barındırmaktadır.

Suyun içerisindeki sağlıklı mineralleri öldüren zararlı maddeler, herhangi bir su arıtma cihazı kullanmadan tüketildiği zaman ciddi sağlık sorunları meydana gelmektedir. Bu sorundan kurtulmak isteyen bazı aileler suları kaynatarak tüketmektedir. Ancak kaynatılan sudaki sağlıklı zengin mineraller ölmektedir. Bu da bir avantaj sağlamadığı için artık her eve su arıtma cihazı almak zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye’nin yapısı gereği bütün bölgelerinde sular kireçli bir yapıdadır. Bu nedenle su kaynatıldığında içerisindeki zararlı maddeler ölse de, sağlık açısından gerekli mineraller de öldüğü için herhangi bir faydası olmamaktadır. Bu nedenle sizleri ve ailenizi düşünen firmamız, geniş ürün yelpazesi ile en iyi su arıtma cihazı modellerini sizlerle buluşturarak sağlığı evinize taşımaktadır. Yüksek üretim ile stok kapasitesine sahip olan firmamız, tüm müşterilerine en kaliteli su arıtma cihazı modellerini sunmaktadır.

En iyi su arıtma cihazı performansını en uygun fiyata elde etmenizi sağlayan firmamız, tamamı Türk üretimi olan su arıtma cihazı modellerinin hepsinden aynı kalitede su elde etmenizi sağlamaktadır. Tüm Türkiye’de bulunan geniş çaplı servis ağımız ile ürün satışı sonrasında da herhangi bir sorun yaşadığınızda firmamız daima hizmetinizde olmaktadır.

Sağlıklı Yaşam İçin Su Arıtma Cihazı Modellerimiz

Son teknolojik su arıtma cihazı üreten firmamız, en sağlıklı içme suyunu elde etmenizi sağlar. Her nitelikteki suyu en kaliteli içme suyuna dönüştürmenizi sağlayan su arıtma cihazı modellerimizi evlerinizde, işyerlerinizde ve endüstriye bağlı her alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ev Tipi Su Arıtma Cihazlarımız

Conax Favori modelimizde bulunan 8 filtrasyon aşaması ve mineral filtre ile en yüksek oranda mineralli su elde etmeniz sağlanır. Alkalin filtre özelliği ile de 8,5 pH seviyesinde su sağlanmaktadır. Minimum yer kaplama özelliği ile mutfaklarınızda her yere sığdırabilirsiniz. Conax Favori Plus modelimizde ise diğer modele ek olarak Detox Filtre hizmeti sunulmaktadır. Bu sayede vücutta toksinlerin birikmesi engellenmektedir. Yeşil teknoloji ürünü olan bu model ile elektriğe gerek duyulmaz.

Conax Premium modelimizde dâhili tank ve kompakt tasarım özelliği vardır. Tazyikli su üreten bu modelimizde 7 filtrasyon aşaması vardır. Conax Elit modelimiz ise bilgisayarlı mikroçip teknolojisi içermektedir.

İşyeri tipi su arıtma cihazı modellerimiz de ise 150 GPD, 300 GPD ve 600 GPD seçenekleri sunulmaktadır. 150 GPD modelimizde 6 filtrasyon aşaması, 300 GPD modelimizde 5 filtrasyon aşaması ve 600 GPD modelimizde ise 10 filtrasyon aşaması sunulmaktadır. Her üç modelimizde de yüksek mineralli su elde edebilirsiniz.

Firmamızın sunmuş olduğu Conax su arıtma cihazı modellerinden birini seçerek hem kendinizin hem de ailenizin sağlığını koruma altına almış olursunuz. Her zaman ekonomik ve kaliteli hizmetler sunan firmamız, tüm istek ve ihtiyaçlarınıza en hızlı çözümleri üretmektedir. Sizlerde eşsiz hizmetlerimizden yararlanmak için bizler ile iletişime geçebilirsiniz.