Stolk Bültenini Yeni Sezonda Bu İsim Sunacak!

İroni ve mizah dendiğinde artık akla tek bir kelime geliyor: Stolk. Tüm dünyanın en popüler adreslerinden olan ve You Tube üzerinden yayın yapan kanal, gündemdeki olaylara mizahi ancak bir o kadar da ironik yaklaşıyor. Yaklaşık 2 dakikalık kısa videoları ile izlenme rekorları kıran Stolk ciddi duruşunu da korumayı başaran ince bir çizgi yakaladı. Kanalın artık kemikleşmiş bir takipçi listesi var.

Stolk Çok Daha Zengin Bir İçerikle Geliyor

Takipçileri daha fazla içerik üretilmesi talebini bir hayli uzun zamandır dile getiriyordu. Yaklaşık 15 kişilik bir ekibin hazırladığı içerikler artık daha uzun da olabilir. Çünkü ikinci sezonda Stolk hazırladığı videolara muhabir bağlantıları, konuklar, müzikal içerikler ve skeçler de eklemeyi planlıyor. Bu haber Stolk’un 2,3 milyon abonesini bir hayli heyecanlandırdı. Yeni sezon videolar şimdiden merakla bekleniyor.

Üniversitelerden Stolk kanalı ekibine davetler yağıyor. Sınav dönemi öncesi eğlenmek isteyen üniversite öğrencilerinin davetlerine katılan ekip keyifli dakikalar yaşanmasını sağlıyor. Özellikle siyasi konularda ince bir mizahi yaklaşım sergileyen kanalın, umut vaat eden bir potansiyele sahip olduğu aşikar. Haber formatında hazırlanıyor olması, videoların çok daha komik ve dikkat çekici bulunmasını beraberinde getiriyor. Bir anlamda insanların hayata mizahi bir ara vermek istediklerinde Stolk kanalının, beklentileri fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz.

Stolk Sunucusu Değişiyor mu?

Bu arada yakın zamanda videoları izlerken çok daha fazla eğlenebilirsiniz. Çünkü ikinci yayın sezonunda Stolk kanalında sunuculuk bayrağını Ümit Erdim devralıyor. Ciddi duruşuyla dahi gülümsetmeyi başaran Ümit Erdim’in sunuculuğu bir hayli renkli geçecek gibi görünüyor. Renkli bir kişiliğe sahip olan Ümit Erdim, halktan biri ve bu yönüyle de kanalın izlenme oranlarını bir hayli yükseltecek gibi görünüyor.

Siyasi değil, sosyal mizah yaptıklarını her fırsatta dile getiren kanalın başarı grafiğinin neden bu denli yüksek olduğunu anlamak aslında zor değil. Stolk, olaylara toplumla aynı pencereden bakmayı başarıyor. Ayrıca insanların kendi aralarındaki sohbet dilini sadece haber formatına dönüştürerek kullanıyor. Sonuç olarak izleyici ile iyi ve kaliteli bir etkileşim yakalaması da pek zor olmuyor.

Her yaş grubunu güldürmeyi başaran ve ince mizahı gündemle harmanlayan Stolk kanalı, yeni videoları merakla beklenen bir platforma dönüştü. Ümit Erdim’in özellikle mimikleriyle büyük katkı yapacağı düşünülen bu mizahi yaklaşıma, Türkiye’nin fazlasıyla ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira kanalın izlenme oranları da bu tespiti destekliyor. Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de yayın yapan kanal şimdiye dek yaptığı 160 video yayını ile 200 milyon hit aldı!

Stolk ile yeni tanışanlar, kanalın 50 milyondan fazla izlenme oranına sahip olan “ciğeriniz düşsün” videosu ile ilk kahkahalarını atabilir. Bu arada yeni takipçiler videolara #stolk #supertolkstolk #stolker #stolkailesi #stolk izle #stolk youtube #stolk bölümleri şeklinde ulaşabilir.