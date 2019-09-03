Steam İndirme İle İlgili Ayarlar Nasıl Yapılır?

Steam, bir yazılım olarak bilgisayarınıza kuruluyor. Buradan kendinize oyun satın alarak ya da ücretsiz oyunları ekleyerek oyun kütüphanesi oluşturabilirsiniz. Her geçen gün oyun boyutları artıyor ve kütüphanemiz genişliyor peki rahat bir indirme için Steam’den oyun indirme ayarlarını nasıl yapabiliriz?

Steam indirme ayarları

Bu yöntemlerle bilgisayarı kullandığınız zamanlarda Steam’den birşey indiriyorsanız diğer işiniz sektemez, oyun indirmesi internetinizi kasmaz. Amacımız bunu sağlamak, nasıl yapıldığını görelim.

Steam hesabınıza yazılım üzerinden giriş yapın. Ayarlar kısmına geçin Ayarlar içerisinden “İndirmeler” satırını bulun. İndirmeler kısmına girdiğinizde Ban Genişliği kısmını bulun ve buradan maksimum hızı belirleyin.

Bu işlem Steam’in oyunu indirirken maksimum ne kadar hızla indirebileceğini belirtiyor ve diğer işleri engellememesini sağlıyoruz.

Ya da siz bilgisayarı kullanırken indirme yapmasın sizin işiniz olmadığı zaman indirme yapsın istiyorsanız zamanlama seçeneği de bulunuyor. Ama unutmayın bilgisayarın açık olması gerekiyor. Aynı kısımdan “oyunları şu aralıkta güncelle” kısmından istediğiniz saati girebilirsiniz.

Bu yöntemle yine siz bilgisayarı kullanırken Steam indirmeleri internetinizi sömüremeyecektir.