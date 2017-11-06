Startup Jobs Istanbul Size Uygun İşi Bulun

Genç ve teknoloji odaklı girişimlerin, köklü ve büyük şirketleri sollamaya başladığı günümüzde, bu tarz girişimlerde çalışmak isteyen gençlerin sayısı da o denli artıyor. Artık üniversiteden mezun olan genç yeteneklerin hayali büyük uluslararası şirketlerde çalışmak değil, dinamik ve hızlı büyüyen “startup”ların bir parçası olmak.

Bu ihtiyacı karşılamak için ortaya çıkan Startup Jobs Istanbul, İstanbul’daki teknoloji girişimleri ile bir girişim ekibine katılmak isteyen yetenekleri buluşturuyor. Takımını büyütmek isteyen girişimlerin açık pozisyonlarına yönlendiren bir ilan sitesi olarak çalışan Startup Jobs Istanbul, 160’ın üzerinde şirketin 250’den fazla pozisyonunu listeliyor.

Yalnızca İstanbul bazlı ve özellikle teknoloji odaklı girişimlere odaklanması Startup Jobs Istanbul’u benzerlerinden farklı kılıyor. Gelişen girişim ekosisteminin öncelikli sorunlarından biri haline gelen kaliteli ve yenilikçi işgücü bulmayı çözmeyi amaçlayan platform, hem mail listeleri hem sosyal medya sayfaları aracılığı ile güncel pozisyonları takipçileri ile paylaşıyor.

Pazarlamadan yazılım geliştirmeye, ürün yönetiminden veri bilimine kadar birçok farklı alandaki pozisyonu tek bir noktada birleştiren SJI, kariyer değişikliği isteyenlerin de toplandığı bir yer olmayı hedefliyor. Siz de hem girişiminize yeni takım arkadaşları katmak, hem de takım arkadaşı arayan İstanbul girişimlerinden birine dahil olmak için Startup Jobs Istanbul’a bir göz atabilirsiniz.