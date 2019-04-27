SSC Tur’un Kültür Turları

Türkiye’nin onlarca farklı bölgesine düzenlediğimiz kültür turlarında siz de yerinizi alın. SSC Tur güvencesi eşliğinde katılım göstereceğiniz bu turlar tüm stresinizden arınmanızı ve hayatınıza son derece eğlenceli bir mola vermenizi sağlayacak. Aynı zamanda aileniz ve arkadaşlarınız ile keyifli bir zaman geçirmeniz için de kültür turları harika bir seçeneğe dönüşüyor. Bu keyfi yaşamak için hemen tur programlarına göz atmaya başlayın.

Türkiye’nin kendine has yerel kültürlerini tanıma ve yerel lezzetlerinin tadına bakma fırsatı da kültür turları ile ayağınıza kadar geliyor. Türkiye’nin pek çok kentinden çıkışlı olarak düzenlediğimiz kültür turlarında erken rezervasyon indirimlerinden de faydalanabilirsiniz. Alaçatı Ot Festivali, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı turu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu turu katılabileceğiniz seçenekler arasında yer alıyor. Aynı zamanda uçakla seyahat ederek gerçekleştireceğimiz uçakla GAP turu da seçeneklerinizden bir diğeridir.

Kültür Turuna SSC Tur ile Çıkılır!

Muhteşem bir coğrafyaya sahip olan Doğu Karadeniz Batum turu da seçenekleriniz arasında yer alıyor. 5, 6 ya da 7 gece konaklamalı olarak düzenlediğimiz Doğu Karadeniz Batum turu Ankara çıkışlı seçeneğini de sizlere sunuyor. Bu tur kapsamında gezilmeyen ve görülmeyen hiçbir yer bırakmıyoruz. Tüm kültür turlarımızda zamanı en verimli şekilde değerlendirmek üzere bir planlama yapıldı. Bu nedenle her dakikanızı dolu dolu geçirebileceksiniz.

Elbette rotamızı eşsiz güzellikteki Akdeniz ve Ege bölgesine de çeviriyoruz. Yine harika bir program çerçevesinde çıkabileceğiniz Akdeniz turu ve Ege turu seçeneklerine de mutlaka göz atmalısınız. Pek çok farklı yeri gezme ve görme şansını elde edebileceğiniz kültür turları kapsamında bu bölgenin kendine has kültürüne de tanıklık edebilirsiniz. Eğer daha önce bu bölgeye gitmediyseniz mutlaka 2 gece 2 gün sürecek olan Safranbolu Amasra turumuza öncelik verin!

Konaklamalı Kültür Turu Programlarını İnceleyin!

Edirne Kakava Şenlikleri de son derece güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça eğlenceli geçen bu özel şenliğe katılma deneyimini siz de yaşayın. Ayvalık’ta zeytin hasadı döneminde düzenlediğimiz özel tur programımızı da gözden geçirmelisiniz. GAP turu da seçenekleriniz arasında yer alıyor. Bu arada rüya gibi bir Gap Turu programımızı hem İstanbul hem Ankara çıkışlı olarak da düzenliyoruz. Üstelik GAP turlarımız da % 50’ye varabilen erken rezervasyon indirimi fırsatını size sunuyor.

Türkiye’nin en güzel yerlerini keşfetme fırsatını size sunan kültür turlarımız kapsamında rotamızı Isparta’ya da çeviriyoruz. Muhteşem çiçek kokuları eşliğinde gerçekleşecek olan Isparta kültür turu programları eşsiz fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Lavanta tarlalarında zaman geçirme ve gül hasadı şenliklerine katılma gibi pek çok farklı seçeneği değerlendirebilirsiniz. Isparta turlarımız yarım pansiyon konaklamalı olarak düzenleniyor.

SSC Tur ile Türkiye’yi Adım Adım Keşfedin!

Düzce çıkışlı turlarımız mutlaka göz atmanız gereken tur programlarımızdan biridir. Düzce çıkışlı kültür turları kapsamında Güneydoğu Anadolu bölgesini geziyor, Doğu Karadeniz ve Batum bölgesini keşfediyoruz. Erken rezervasyon durumunda % 50 indirimden faydalanabileceğiniz bir diğer turumuz da Kapadokya Ihlara turudur. Çocuklar için de cazip bir program olan bu tura minimum fiyat eşliğinde katılabilirsiniz. Her dakikanızı gezerek ve yepyeni keşifler yaparak geçireceksiniz.

SSC Tur ile kültür turu yapmanın keyfini hemen siz de yaşamalısınız. Tüm turlarımız lüks araçlarla seyahat edilerek gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda konaklamalı turlarımız en konforlu oteller seçilerek planlanıyor. Rahat etmeniz ve zamanınızı en verimli şekilde kullanmanız için tüm detayları düşünüyoruz. Size sadece gezmek ve eğlenmek kalıyor. Hemen eren rezervasyon indirim fırsatını değerlendirin ve tur seçeneklerine göz atarak yerinizi şimdiden ayırtın!