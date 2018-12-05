Spotify’ın Yeni Özellikleri Neler?

Spotify , dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından birisi. Geniş müzik yelpazesi, uygun fiyatlar ve kaliteli ses gibi özelliklerle ülkemizde de ön plana çıkan Spotify, kendini yenilmeye devam ediyor. Ortaya atılan bazı iddialar, Spotify’ın oldukça dikkat çekici bir kaç özelliğini test ettiğini ortaya koyuyor. İşte Spotify’a yakın zaman içinde gelmesi beklenen özellikler.

1. Kendi şarkını yükle. Bununla ilgili tam detay verilmemiş. Acaba teklifi bize ait olan şarkılar mı yoksa herhangi bir şarkıyı yükleyebiliyor muyuz? Bu sadece dinlemek amacıyla kullanılabilir. Cihazınızda yer kaplamasını istemediğiniz ama Spotify’da yer almayan şarkıları buraya yükleyerek internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu şarkıları diğerlerinin göremeyeceğini düşünüyorum .

2. Küpühane kısmında daha çok detay. Bu özellik sayesinde müzik kütüphanenizde şarkıyla ilgili detaya kısa yollarla erişmek mümkün olacak.

3. Favori şarkı listesi. Spotify uygulaması sizin adınıza dinlediğiniz şarkıları baz alarak bir liste oluşturacak. Dinlediğiniz şarkılar ve tür değişirse bu favori listesi de değişecek.

4. Podcast daha sonrası için kaydet özelliği. Podcast kısmını sık kullananlar, bazı podcastleri kaybetmemek için artık kaydedebilecek. Daha sonra dinleyebilecek.

Bu özelliklerin ne zaman geleceği konusunda ve özellikler hakkında resmi bir açıklama yok. Lakin yakın zaman içinde bizlerle buluşması muhtemel.