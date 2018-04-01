Spotify Yedekleme NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

DÃ¼nyanÄ±n en iyi Ã§evrimiÃ§i mÃ¼zik platformu Spotify son zamanlarda modlanmÄ±ÅŸ apk dosyalarÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±rken biz de hesabÄ±nÄ±za kÃ¶tÃ¼ birÅŸey olmasÄ±n diye yedekleme iÅŸlemini anlatmaya karar verdik. Bu iÅŸlemle Spotify hesabÄ±nÄ±zdaki Ã§alma listelerinizi takip ettiklerini ve raporlarÄ±nÄ±zÄ± yedekleyebilirsiniz.

Spotify yedekleme iÅŸlemi Ã§alma listelerinizi yedeklerken ayrÄ±ca yedeklediklerinizi de aynÄ± ya da baÅŸka hesaplara geri yÃ¼kleme iÅŸlemini de yapabilmenize olanak tanÄ±yor.

1.Â http://www.spotmybackup.com/ adresine gidin.

2. Ä°lgili butona tÄ±klayÄ±p hesabÄ±nÄ±zla giriÅŸ yapÄ±n. HesabÄ±nÄ±zÄ± baÄŸlamaya onay verdikten sonra export burnuyla yedeklemeyi alÄ±n.

3. Yedekleme bilgisayarÄ±nÄ±za telefonunuza kaydedilecektir.

BÃ¼nyede dosyasÄ±nÄ± saklayÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hesabÄ±nÄ±za birÅŸey olursa onca ÅŸarkÄ±yÄ± tek tek tekrar listelemektense bu yedek soyadÄ±yla aynÄ± site Ã¼zerinden tekrar hesabÄ±nÄ±za ya da baÅŸka bir hesabÄ±nÄ±za yÃ¼kleyebilirsiniz.