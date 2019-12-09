Spotify’da oldukça gerekli bir özellikten bahsedeceğiz. Bu özellik şimdi iOS cihazlarda da kullanılabiliyor. Spotify uyku modu nedir nasıl kullanılır kısaca bir göz atalım.

Spotify uyku modu nedir?

Spotify’da müziğin otomatik olarak belirlediğiniz sürede kapanmasını sağlayan özelliktir. Daha çok yatarken kullanılır. Bir saat dinleyip siz uyusanız dahi belirlediğiniz sürede uygulamanın kapanmasını sağlıyor. Şimdi bu özelliği nasıl kullanacağınızdan bahsedelim.

Spotify uygulamasını açın.

Herhangi bir şarkıyı çalmaya başlayın.

Şimdi çalınıyor ekranını açın.

Sağ üstte 3 nokta simgesine tıklayın.

Açılan ekranda aşağı doğru gelin.

Uyku zamanlayıcısını bulun.

Müziğin kapanması için bir süre seçin. Süre 5 dakika ile 1 saat arasında olabilir.

Bir ay ikonu size uyku modunun aktif olduğunu gösterecektir.

Aynı yolu takip ederek zamanlayıcıda değişiklik yapabilirsiniz. Süresi dolduğu zaman uygulama kendisini kapatacak artık şarkı çalmayacaktır. Gece oldukça etkili bir uykuya dalma yöntemi olabilir.