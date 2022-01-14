Dünyanın en büyük müzik platformlarından birisinde hesabınız var ve bu spotify hesabı silmeniz mi gerekiyor? Spotify hesabı silme nasıl yapılacak ve sildikten sonra neler olacak? Hepsini burada yanıtlıyoruz. İşte Spotify Hesap Silme ile ilgili bütün detaylar ve nasıl silinir aşaması.

Spotify Hesabı Silme Sonrası Neler Olur?

İlk önce premium aboneliğiniz varsa bunu iptal etmelisiniz yoksa hesabınızı silemezsiniz.

Hesabınızı sildikten sonra kullandığınız belki çok sevdiğiniz kullanıcı adınızı bir daha alamazsınız.

Hesabınızı sildikten sonra listeler, şarkılar, radyolar, podcastler oluşturduğunuz herşey kaybolur.

Hesabınızı silerseniz bütün takipçileriniz gider.

Bunları göza alıyorsanız aşağıdaki yöntemle hesabınızı basit bir şekilde silebilirsiniz.

Spotify hesabı silme nasıl yapılıyor?

Buradan hesab silme sayfasına doğrudan ulaşabilirsiniz. Bu bağlantı kaybolur diye yolu da size tarif etmek gerekiyor.

Buradan iletişim sayfasına bakın.

Burada Müşteri ve destek kısmında iletişim formu kısmına tıklayın.

Karşınıza gelen sayfada hesap satırına tıklayın.

Bu kısımda hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum satırına tıklayın.

Hesabı kapat butonuyla devam edin.

Bir kez daha yeni sayfada hesabı kapat butonuna tıklayın.

Daha sonra size başta yaptığımız uyarıların bir özetini size gösteriyor.

Devam butonuyla ilerleyin.

İşlem bu kadar. Bu aşamadan sonra gelen bildirimlerle hesabınızın silindiğini onaylayabilirsiniz.