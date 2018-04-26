Sportify Free ‘nin Özellikleri Değişiyor

Yakın zaman içinde bütün kullanıcılara sunulacak olan güncelleme ile birlikte Spotfy Ücretsiz hesabınızda, Premium bir çok özelliğin kullanılabilir olduğunu göreceksiniz. Şimdilik denenen bu özellik yakında bütün kullanıcılara sunulacak. Sportfy ücretsiz hesap özelliklerine geçmeden önce, şirketin neden böyle kullanıcı dostu bir karar almış olabileceğinden kısaca bahsedelim.

Yakın zaman öncesine kadar Spotify, Android uygulamasıyla oldukça uğraşmıştı. Bunun en önemli sebebi uygulamanın modlanabiliyor olmasıydı. Spotify hesabınız ücretsiz olsa bile bu uygulamayı kullandığınız zaman uygulama tıpkı premium hesap gibi davranıyordu. Örneğin şarkı atlatabiliyor ya da şarkıyı telefonunuza kaydedebiliyordunuz. Bunlarla başetmek mümkün değil. Bu nedenle şirket böyle bir karar almış olabilir.

Spotify ücretsiz hesapta yeni güncellemeyle birlikte şarkı atlatma özelliği gelecek. Bunun yanında yeni güncelleme arayüz değişikliklerini getirecek. Listeler, şarkı önerileri ve diğer hepsi tıpkı premium ve eski hali gibi devam edecek.

Peki o halde neden premium alayım ki diyenler olabilir. Bunun cevabı da basit. Ücretsiz sürümde reklamlar olacak. Bunun yanında premiumda HD dinlemek mümkün olacak ki kaliteli bir kulaklığınız yoksa ya da telefonunuzda zaten böyle bir özellik yoksa sesin kalitesini farketmezsiniz. Şarkıları internetsiz dinlemek için telefonuna kaydet uygulaması sadece Premium hesaplarda olacak.

Güncelleme yakında geliyor.

İndir: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.music