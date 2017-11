Sosyal Paylaşım Sitelerinde Fotoğraf Paylaşmaya Ceza

Son zamanlarda sosyal medya siteleri hayatımızı oldukça işgal ediyor ve öyle ki artık buradaki eylemlerimiz de suç olmaya başladı, dikkatli olmak lazım. Aslinda haberin sosyal medyayla alakası yok. Sosyal medya bir araç. Özel hayatın gizliliğinin en kolay ihlal edilebileceği yer Facebook gibi sosyal medya siteleri olduğundan siz de bundan sonra paylaştıklarınıza dikkat edin çünkü yargıtayın verdiği karar emsal kabul edilecektir.

5 yıl once sevgilisinden ayrılan kız birlikte çekildikleri ve birlikte Facebook’da koydukları fotoğrafları çocuktan kaldırmasını istemiş. Çocuk kaldırmayınca özel hayatın gizliliği konusunda dava açmış. Mahkeme her iki tarafın en azından o zaman beraber olmasından ve ilk etapta yüklemenin her iki tarafın bilgisinde ve beraber yapılmasından ayrıca fotoğrafların da çok özel olmamasından kaynaklı davayı reddetmiş. İki kez temyizden sonra yargıtay emsal olabilecek bir karar vermiş. Fotoğrafları kaldırmamak suçtur.

Herkes sosyal medyada birseyler paylaşıyor. Bunlara dikkat edin. Birine ait olan fotoğraf ve diger dokümanları izni olmaksızın paylaşmayın. Bu suçtur.