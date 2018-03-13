Sosyal Medya Pazarlaması Nasıl Yapılmalı?

Bu yazıda sizlere en başarılı ve geri dönüşü en yüksek sosyal medya Pazarlaması hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bunu yine yazının sonunda paylaşacağım infografiği baz alarak sizlere basit cümlelerle aktarmak niyetindeyiz.

Bildiğiniz gibi ülkemizde de bir çok kişi ve şirketler sosyal medya üzerinden ürün ve hizmet pazarlıyorlar. Peki bunu verimli hale nasıl getiririz?

1. Son istatistikleri kontrol et.

Paylaşım ve aktivitelerinizin son istatistik ve verilerini kontrol edin. Dün ne olmuş, ne kadar paylaşım olmuş ve ne kadar görüntülenmiş gibi sorulara cevap arayın.

2. Cevap, yorum ve tepkileri kontrol edin.

Paylaşımlarınızın nasıl ilgi gördüğünü insanların beğenip beğenmediğini bu şekilde anlamak mümkündür. Kontrol edin. Bir eksiklik ya da tepki azlığı varsa paylaşımlarınızda değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz.

3. Hakkınızda konuşulanlara bakın.

Sizi etiketlemeden sizin hakkınızda yorum yapan var mı? Etiketlemeden ya da sizin görmenizi istemeden en doğrusu bu umrunda olmadan sizin hakkınızda paylaşım yapan var mı? Zira bu şekilde daha hızlı adınızı duyurursunuz? Reklam yapmadan reklam olursunuz.

4. Günlük hedef belirleyin.

Bugün amacınız ne? Ne kadar insana ulaşmak istiyorsunuz ve bunun için ne yapabilirsiniz? Bunları belirleyip yola çıkın.

5. Zamanlanmış içerikler.

Yayınlanmaya hazır içeriklerinizi kontrol edin. Bir eksiklik ya da sıkıntı olmamasına dikkat edin. İleriki tarihler için hazırladığımız içerik yayınlayacağım güne kadar olan değişiklikleri de içermeli. Kontrol edip içeriğinizde değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz. Örneğin ülkede kötü bir olay yaşandığı zaman çok eğlenceli olduğunu düşündüğünüz içeriğinizde o gün için paylaşmaktan vazgeçebilirsiz.

6. Pazarlama planları

İçeriklerinizi daha çok insana nasıl ulaştıracaksınız ve daha fazla görünmesini nasıl sağlarsınız? Belki reklam yapmayı düşünebilirsiniz.

7. Rakipler.

Rakiplerinizi kontrol edin. Özellikle sizinle aynı işi yapanların planları çok önemli. Onlardan bir eksiğimiz varsa giderseniz çok önemlidir.

8. Son moda ve değişiklikler.

Hem işinize ilgili hem de paylaşım yaptığınız sosyal medyada ne gibi değişiklikler var. İşinizi etkileyecek yenilikleri her zaman kullanın.

9. Odaklanmanız gerekenler

Bunun için belli aralıklarla ne yaptığınız ve ne kadar ilerlediğimizde ilgili raporlar tutun. Bu şekilde ileriki zamanlarda bir adım daha ileri gitmek için farklı yöntemler denemek isteyebilirsiniz.