Sosyal Medya Hesaplarına Vergi

Bildiğiniz gibi Youtube üzerinden gelir elde eden kişiler zaten Google üzerinden vergisini ödemiş oluyor. Vergi namına Google adsense bir sürü para kesiyor. Şimdi devlet diğer gelirlerinin peşine düştü. Youtube izleyenler bilir. Bazı Youtuberlar canlı yayınlarına ya da videolarına gelir sağlamak için ürün tanıtımı gerçekleştiriyor. Bu tanıtımlardan elde edilen gelir bu güne kadar vergilendirilmiyordu.

Yapılan açıklamaya göre bu tür hesap ve kişiler takip edilecek ve vergi mükellefi yapılacak. Yaşı küçük olanlar için bile çözüm bulunmuş. 18 yalından küçük hesap sahiplerinin aileleri sorumlu tutulup onlar beyanname verecek. Artık internetten elde edilen kazançlar daha fazla vergilendiriliyor.

Özellikle Instagram ve Twitter üzerinden çok fazla takipçisi olan hesaplar da ürün tanıtımı ya da sayfa tanıtımı yaparak gelir elde ediyor. Burada aklımıza gelen soru şu, ben bir ürünün tanıtımını yapabilirim. Bunun için para almama gerek yok. O zaman ne olacak? Bu nasıl belirlenecek?

Görselde gördüğünüz kişiler Youtube üzerinde ünlü simalar. Artık ürün tanıtımı için vergi ödeyecekler.