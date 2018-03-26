Sosyal Medya Beğeni Hileleri Nedir?

Genel olarak sosyal medyada takipçi arttırmak ya da izlenme, görüntülenme arttırmak için kullanılan yöntemlerden bahsedeceğiz. Yazı içinde herhangi bir reklam yapmayacak sadece sistemin genel manada nasıl çalışacağından kısa ve basit şekilde bahsedeceğiz.

Facebook üzerinde fotoğraf beğendirme, instagram üzerinden takipçi kasma ayrıca Twitter’da aynı şekilde, Youtube üzerinde abone ve görüntülenme kasma gibi işlevleri olan beğeni hileleri ülkemizde de oldukça popüler. Peki sistem nasıl çalışıyor?

İlgili sosyal medya hesabınızla ilgili siteye kayıt oluyorsunuz. Başka bir kayıt seçeneği yok. Örneğin Youtube üzerinden gidelim. Youtube hesabınızla ilgili siteye giriş yapıyorsunuz. Google hesabınızdan kişilere erişmek, paylaşım yada yorum yapmak vs aksiyonlar talep ediyor. İzinleri vermek zorundasınız. Site size belli bir puan veriyor. Genelde 1 puan bir takipçi ya da bir izlenmeye denk geliyor. Abone kas dediğiniz zaman sitenize abone gönderiyor. Kim bu aboneler derseniz sizin gibi sisteme Youtube hesabıyla üye olan insanlar. Nasıl üye oluyorlar derseniz sistemin kayıt olurken istediği izinleri verdiğiniz için sistem onlar adına üye oluyor. Ben bu aksiyonunun neresindesiniz? Siz de size abone olan kullanıcılar gibi başkalarına abone oluyorsunuz. Sistemin talebi bu. Size abone getirirken sizi de başkalarına abone yapacaklar. İsteyenler puan satın alarak daha fazla abone kasabiliyorlar.

Bazı sistemler ise tamamen para üzerine kurulu. Puanınız varsa abone kasıyorsunuz. Sistem genel olarak bu şekilde işliyor. Kasılan aboneler kalıcı değil. Organik olmadığı için size hiçbir faydası olmayacaktır.