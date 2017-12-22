Sony’nin Çerçevesiz Telefonu Sızdı Mı?

Sony’ nin telefon bölümünün bu güne kadar en sert eleştirileri almasının en önemli nedenlerinden birisi tasarımı yönünde oldu. Kalın çerçevelerle ekran büyüdükçe hem telefon büyüdü hem de ağırlaşıp kalınlaştı. Bu nedenle geçtiğimiz aylarda açıklama yalan Sony, yeni tasarımıyla karşımıza çıkacağının ilk sinyallerini vermişti.

Biz haberini yapmış ve telefonu takip ettiğimizden bahsetmiştik. Ortaya çıkan bir görüntü de Sony’ nin ilk çerçevesiz telefonu olabilir.

Ayrica geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir belge Sony’nin yeni telefonu hakkında donanım bilgisi vermişti.

Fhd ekran ve 4 gb ram ayrıca h8216 koduyla 64gb genişletilebilir depolama. Bunun yanında 5.48 inç ekran ve arka kısımda 12 mp 2 kamera. Ön kısımda 15mp kamera ve ayrica usb type c, hızlı şarj, snapdragon 845 işlemci. Android 8.1 ile gelecek olan telefonda 3130 mah batarya yer alacak.

Özelliklere baktığınızda yeterli görünüyor ama artık telefonlarda 6gb ram yer aldığını hatırlatalım. Ekran görüntüsü alt kısımda.