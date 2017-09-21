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Sony Xperia Z2’de Wİ-Fİ Hotspot İnternet Paylaşımı Nasıl Açılır? (Videolu Anlatım)


4 saat önce
Yazar Tarık
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Sony Xperia Z2’de ve Z serisi Android 6 güncellemesini alan herkes bu yolu kullanarak Wİ-Fİ Hotspot internet paylaşımnı açabilir. Videolu olarak anlattık, ancak kısaca yazılı olarak da bir özet geçeceğim.

Xperia Z2’de internet paylaşımı açmak için;

  • Ayarlara – diğer – internet paylaşım ve taşınabilir hotspot yolunu izleyin.
  • Ardından taşınabilir Wİ-Fİ genel alan ayarlarına geçin.
  • Bu kısımda da Wİ-Fİ genel alan yapılandır butonuna tıklıyoruz.
  • Wİ-Fİ adımızı ve şifremizi belirleyip kaydet diyoruz.
  • Ardından da üst menüden Wİ-Fİ hotspotu etkinleştiriyoruz.

İnternet paylaşımını açma işlemini nasıl yapacağınızı anlattık. Aşağıdaki videoyu da izleyerek nasıl internetinizi başkalarıyla paylaşacağınızı daha kolay anlayabilirsiniz.

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