Sony Xperia Z2’de Pil Optimizasyonu Nasıl Yapılır?

Sony Xperia Z2 birçok akıllı cihaza göre daha gelişmiş bir pile sahiptir. Gerek mAh değeri olsun, gerekse de pil konusunda yapabilecekleriniz olsun diğer birçok cihaza göre sizlere daha çok seöenek sunar. Bu yazımızda pille alakalı olan pil optimizasyonunu anlatacağız.

Pil optimizasyonu nedir?

Pilinizi daha uzun süre kullanabilmek için yapılan işlemlerdir. Arka planda çalışan uygulamalarınızı düzenler, uygulamaların gereksiz çalışmasını önler ve şarj tasarrufu sağlar.

Pil optimizasyonunu nasıl yapabilirsiniz?