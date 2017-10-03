Sony Xperia Z2’de Launcherlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Sony Xperia Z2’de deneme yaptığım için başlığım Z2 üzerine kurdum. Ancak Xperia Z serilerinden Android 6 güncellemesi alan cihazlarda aşağıda anlatacağım işlemleri yapabilirsiniz.

Launcherların ne olduğunu bilirsiniz. Android cihazlarda menünün özelleştirilmesi işlemidir. Gerek efektler, gerek ikonlar, gerekse de ekstra dokunma özellikleri bakımından değiştirilen menü ara yüzü launcherlarla daha güzel hale getirilir. Cihazınızın orijinal launcherını değiştirip mağazadaki uygulamalardan birini yüklersiniz. Yüzlerce launcherdan birini tercih edip görünümünüzü ve kullanım koşullarınızı değiştirebilirsiniz. Peki, birden fazla launcher yüklerseniz ne olur? Elbette yükleyebilirsiniz. Birini tercih edersnizi ve sürekli kullanma komutunu verirseniz artık onu kullanmaya başlar. Biz bu yazımızda launcherınızı nasıl orijinal launchera getireceğinizi ya da nasıl launcherlar arası geçiş yapacağınızı anlatacağız.

Xperia Z serisi cihazlarda bunu yapmak çok kolay. Ayarlar – ana ekran yolunu takip edin. Ardından karşınıza Xperia ana sayfası ve basit ana ekran adında iki launcher çıkacak. Bunlardan basit olan, ekranı ve cihazı oldukça kısıtlayarak sadece mesaj arama ve küçük çapta internete girmek için kullanılır. Xperia ana sayfası ise telefonun normal launcherıdır. Akıllı cihazlarda varsayılan olarak gelen cinsten bir launcher. Eğer yüklediyseniz üçüncü ya da dördüncü bir launcher da o listede yer alacaktır. Hangi launcherı seçmek istiyorsanız onun üzerine tıklayarak varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.