Sony Xperia Z2’de Konuşmaya Çağrı Ekleme

Sony Xperia Z2’de ve Z serilerinde yer alan çağrı ekleme özelliğinin ne olduğundan ve nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Öncelikle çağrı ekleme nedir ondan bahsedelim. Konuşmaya çağrı ekleme demek iki kişi konuşurken üçüncü kişiyi de sohbete almak demektir. 3 kişi aynı anda telefon görüşmesiyle sohbet ediyor demektir.

Peki, çağrı ekleme özelliğini nasıl kullanabilirsiniz?