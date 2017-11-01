Sony Xperia Z2’de Konuşmaya Çağrı Ekleme

Sony Xperia Z2’de ve Z serilerinde yer alan çağrı ekleme özelliğinin ne olduğundan ve nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Öncelikle çağrı ekleme nedir ondan bahsedelim. Konuşmaya çağrı ekleme demek iki kişi konuşurken üçüncü kişiyi de sohbete almak demektir. 3 kişi aynı anda telefon görüşmesiyle sohbet ediyor demektir.
Peki, çağrı ekleme özelliğini nasıl kullanabilirsiniz?
- Bu özelliği kullanabilmeniz için herhangi bir şeyi aktif etmenize gerek yok. İş üzerindeyken tek tıkla üçüncü kişiyi konuşmaya dahil edebilirsiniz.
- Konuşma esnasında sağ alt köşede yer alan “kişi ekle” butonuna basın.
- Karşınıza telefon uygulaması çıkacak. Yani en son aradığınız kişiler ve rehbere ulaşmanızı sağlayacak bir buton. Buradan eklemek istediğiniz kişiyi bulun.
- Ekleme istediğiniz kişiyi de konuşma devam ederken arayın.
- Diğer aramanız zarar görmeden yeni kişiniz de aramaya eklenecektir.
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