Sony Xperia Z2’de Akıllı Arama Nedir, Nasıl Kullanılır?

Birçok Android cihazda olan akıllı arama özelliği Xperia Z2’de de bulunuyor. Peki, nedir bu akıllı arama? Ve de bu akıllı arama nasıl kullanılır?

Akıllı arama özelliği nedir?

Akıllı arama özelliği hiçbir yere dokunmadan ve hiçbir tuşu kullanmadan gelen aramalara cevap verme, iptal etme işlemidir. Bu özelliğin 3 işlemi mevcuttur. Aramayı kabul etmek için cihazı kulağınıza getirmeniz gerekiyor. Reddetmek için cihazı sallamanız gerekli. Ayrıca aramayı sessize almak için cihazı yüz üstü getirmeniz yeterli olacaktır.

Peki, bu işlevi nasıl aktif hale getirirsiniz?

Ayarlar – çağrı- akıllı arama işleme yolunu takip ederek akıllı arama işleme özelliğini açık konuma getirin. Bu işlemin ardından özelliğiniz aktif olacaktır. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey sizi aramalarını beklemek. Hangi işlemi yapmak istiyorsanız yukarıdaki hareketlerden size uygun olanını uygulayın.