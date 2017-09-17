Sony Tasarımını Değiştirecek. Yeni Sony Cihazları Bekleyin

Oldukça sağlam telrfon üreten şirket Sony son zamanlarda oldukça eleştirilmeye başlayan tasariminda değişikliğe gidecek. Apple bile tasarımını iPhone X ile birlikte değiştirdi. Samsung sürekli uçtan uca ekran reklamı yapıyor. Peki Sony nasıl bir tasarım yapacak.

İnternette yukarida gördüğünüz haberler dolaşıyor. İnanmamak için herhangi bir sebep yok çünkü yapılması gereken zaten buydu hatta geç kalınmış bir değişiklikti. Artık Sony’ nin üst ve altta yer alan devasa kasa kısmı ayrica yanlarda yer alan geniş kasa nasıl bir tasarıma bürünecek. Ben Sony’den çok değişik bir tasarım bekliyorum. Full ekran Sony ye yakışır. Bakalım nasıl bir ekran kasa oranı yüksek bir sony cihazı 2018 de bizimle olacak?