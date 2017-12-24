Sony Severler, İşte Yeni Cihaz Özellikleri

Sony’ nin çerçevesiz olacağı düşünülen ve yakinda tanıtmayı planladığı telefonu h8266 hakkında donanım bilgisi internete sızdı. Sony hayranları bu cihazı sevecek. Tek korku cihazın ekran kasa oranı nedeniyle bizi hayal kırıklığına uğrayabileceği.

Sony ile ilgili en çok konuşulan konulardan birisi yeni amiral gemisi. Bu cihaz hakkinda merak duyduğumuz şey ise çerçevesiz olma ihtimali. Zira oylr olmazsa Sony’ nin işi oldukça zor çünkü rakiplerinden hiç bir farkı olmadığı gibi eksik yanları da ortaya çıkacak.

Bahsettiğimiz şey donanım kisminda Galaxy S9 Plus’a takip olma durumu. Görselde paylaştığım sonuçlara bakacak olursak Galaxy S9 Plus’ın skorlarını yakaladığını söyleyebiliriz.

Skorlar benzerken Sony farkı nereden kapatmalı? Elbette tasarım konusunda.

4gb ram bile olsa yüksek skor alan cihaz Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 3130mah batarya ile gelecek cihaz Android 8 sürümüyle çıkış yapacak.

Kamera konusunda sizi yanıltmayacağını düşündüğüm cihaz dünya mobil kongresinde tanıtılacak.