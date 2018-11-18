Snapdragon 8150 Rekor Kırdı. Yeni İşlemci

Bundan sonra telefonlarla ilgili yazılarımızda sık sık bahsedecek olduğumuz Snapdragon 8150’nin özelliklerinden bahsetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki aylarda bir çok amiral gemisi telefonun işlemcisi olacak 8150, antutuda rekor kırdı. Bu açıdan yeni telefon tanıtımlarında bu ismi sıkça duyacağız. İşte sonuçlar.

Şu an piyasanın bilinen en yüksek skora sahip Kirin 980 işlemcisine 50000 puan fark atan Snapdragon 8150 bir çok Android telefonda kullanılacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte grafik işlemci olarak Adreno 630’da %20 daha fazla performanslı Adreno 640 grafik işlemci Snapdragon 8150 ile gelecek. Bu açıdan yakın gelecekte bu işlemcinin özellikle oyuncu telefonlarında da kullanılması kaçınılmaz.

Snapdragon 8150’nin 3 kümeye sahip olacağı, ilk kümede 2.84GHZ ile çalışan 3 adet çekirdeğin yer alacağı, ayrıca 1 adet 2.4GHZ performans çekirdeği ve de 1 adet 1.78GHZ küçük bir çekirdeğin yer alacağı söyleniyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde hem pil açısından hem de yüksek performans açısından gerçekten başarılı bir işlemcinin bizi beklediğini gösteriyor.